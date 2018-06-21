Кто первым получит новые российские истребители: Армения, Азербайджан или Турция?



Прошедший в 2017 году доработки на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" первый серийный истребитель Су-30СМ ВКС России (бортовой номер "01 черный", регистрационный номер RF-95696, серийный номер 10МК5 1001). Самолет входит в состав 929-го Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) в Ахтубинске. Июль 2017 года.

Источник: Вадим / russianplanes.net Прошедший в 2017 году доработки на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" первый серийный истребитель Су-30СМ ВКС России (бортовой номер "01 черный", регистрационный номер RF-95696, серийный номер 10МК5 1001). Самолет входит в состав 929-го Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) в Ахтубинске. Июль 2017 года.Источник: Вадим / russianplanes.net

Посредством поставок вооружения Армении и Азербайджану Россия получает возможность влиять на дальнейшее развитие и разрешение карабахского конфликта, считает эксперт

Из свежей серии интригующих публикаций о военно-техническом сотрудничестве России с южными соседями вырисовывается парадоксальная перспектива: в ближайшее время Армения может получить истребители Су-30СМ, Азербайджан - Су-35, Турция - Су-57.

Причем эти поставки связаны с традиционной логикой: если невозможно предотвратить милитаризацию Южного Кавказа, то целесообразнее контролировать этот процесс в максимально возможных пределах военно-технического сотрудничества.

Насколько реален и результативен российский "сеанс одновременной игры" с такими разными партнерами, мы узнаем в отдаленной перспективе. Однако уже в силу существования "сухой интриги" отдельные страны начинают извлекать дивиденды.

Вопреки блокировке Конгрессом США поставок Анкаре новейших американских истребителей (своего рода месть за приобретение российских ЗРС С-400), Турция все же получит F-35. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что передача первых двух самолетов из 100 состоится 21 июня в городе Форт-Уэрт (штат Техас). Очевидно, Вашингтон смягчил позицию с учетом возможной переориентации Анкары на российский авиарынок и замены F-35 новейшими Су-57. Так или иначе, это подстегивает региональную гонку вооружений.

В области высокотехнологичных вооружений Азербайджан традиционно стремится соответствовать уровню Турции (для развития боевого взаимодействия), что подталкивает Армению к новым виткам перевооружения. В этом динамичном военно-политическом треугольнике российские "Сухие" пользуются серьезным влиянием.

Армянский ребус

Истребитель Су-30СМ относится к поколению 4++, то есть по возможностям близок к пятому поколению (Су-57 и F-35). Способен эффективно завоевывать господство в воздухе и наносить высокоточные удары по наземным целям (ракеты Х-59МК2 применяются против стационарных целей на дальности до 300 километров, противорадиолокационные ракеты Х-58Э летят на излучение радара противника с дистанции до 200 километров).

Су-30 признан наиболее удачным и массовым российским экспортным истребителем. Только Индия приобрела 272 таких машин. Имея недостаточное количество и качество ударной авиации, Ереван намерен получить Су-30СМ для упрочения позиций в непростых отношениях с Азербайджаном.

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян успел высоко оценить истребитель Су-30СМ на военном аэродроме "Эребуни". Москва стремится ускорить реализацию ранее подписанного контракта на поставку Еревану 12 истребителей.

С полным вооружением, боезапасом, и с учетом обучения летчиков, такая "ударная дюжина" обойдется как минимум в 300 миллионов долларов. Однако Армения стеснена в средствах и попросила отсрочку.

Возможно, проблему решил бы новый российский кредит, но с приобретением дивизиона оперативно-тактического комплекса "Искандер" общая сумма ранее выданных кредитов уже достигла 300 миллионов долларов. Ситуация непростая, хотя выход, может быть, и будет найден.

Азербайджанское отражение

По сведениям из открытых источников, Азербайджан имеет около 30 штурмовиков Су-25 и истребителей МиГ-29. Но, возможно, Баку захочет обновить боевой состав военно-воздушных сил, и Россия может предложить истребители Су-30 СМ или Су-35 (который является глубокой модернизацией Су-27).

Более того, в подобных поставках нет внутреннего противоречия. Относительно равная вооруженность вероятных противников укрепляет региональный мир.

Кроме того, посредством таких поставок Россия получает возможность влиять на дальнейшее развитие и разрешение армяно-азербайджанского конфликта.

Одним словом, военно-техническое сотрудничество России с Арменией и Азербайджаном - не менее эффективный инструмент укрепления мира и стабильности, нежели переговорный процесс по проблеме Нагорного Карабаха. Позиция РФ относительно мирного урегулирования конфликта остается неизменной.

Полагаю, первой новые российские самолеты получит Армения, как более уязвимая с точки зрения обороноспособности сторона.

И успешное российско-турецкое военно-техническое сотрудничество - парадоксальный пример (и для Армении, и для Азербайджана) превращения потенциальных противников (с вековой историей войн) если не в друзей, то в партнеров, которым выгоднее сотрудничать, а не враждовать. Миром правит баланс интересов, а не синхронизация идеалов.