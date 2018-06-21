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Лётные испытания скоростной мишени Е17М планируется начать в конце 2018 года

22.06.2018 АвиаПорт.ru 584 0
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Скоростная мишень Е17М
Скоростная мишень Е17М.
Источник: aviaport.ru

Москва. 21 июня. АвиаПорт - Компания "ЭНИКС" (г. Казань) планирует начать лётные испытания новой скоростной мишени Е17М в конце 2018 года, сообщил "АвиаПорту" Главный конструктор по направлению скоростных мишеней Ильдар Якупов.

"На сегодня практически завершена разработка рабочей документации на новую мишень, её лётные испытания могут начаться не ранее конца текущего года", - уточнил он.

Основной особенностью мишени Е17М является увеличение скорости полёта примерно на 150 км/ч по сравнению с серийно выпускаемой мишенью Е95М мишенного комплекса Е95. Увеличение скорости достигнуто за счёт установки на мишени нового пульсирующего реактивного двигателя К176, обладающего примерно на 20% большей тягой, чем двигатель М135 мишени Е95М.

Ожидается, что после завершения программы заводских лётных испытаний и госиспытаний в 2019 году, Минобороны России будет принимать решение о закупках комплекса с новыми мишенями, считает главный конструктор компании. Он отметил, что Воздушно-космические силы России, а также разработчики зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) нуждаются в совершенствовании мишеней как для тренировок расчётов ЗРК в строевых частях, так и для испытаний вновь разрабатываемых ЗРК. Отвечая на вопрос "АвиаПорта" об объёме заказов на мишени, И. Якупов отметил, что объем поставок мишеней в 2018 году превысил объем поставок прошлого года, большая часть поставок ведётся в интересах инозаказчиков.

По мнению разработчика новой мишени, Е17М сохранит все лучшие свойства своих предшественниц, в том числе разборку и сборку без применения инструментов, автономную эксплуатацию и многоразовость применения комплекса. Новая разработка заменит имеющиеся в эксплуатации воздушные мишени, поскольку совместима со всеми существующими наземными средствами старта и управления. Как сообщалось ранее, мишень Е17М может эксплуатироваться с короткими крыльями для воздушного старта с вертолёта, либо с длинными - для старта с пневматической пусковой установки.
21.06.2018
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принадлежат АвиаПорт.ru
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Россия
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Минoбороны РФ
Эникс
Проекты
Воздушный старт

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