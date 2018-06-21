Комментарии к новости



Демонстрация вертолета Ансат.

Источник: © РИА Новости / Максим Богодвид Демонстрация вертолета Ансат.Источник: © РИА Новости / Максим Богодвид

Москва. 21 июня. АвиаПорт - Специалисты Казанского вертолетного завода (КВЗ) проведут испытания лёгкого многоцелевого вертолёта "Ансат" в условиях высокогорья. По итогам испытаний планируется подтвердить возможность эксплуатации машины в горной местности на высотах до 2500 метров, говорится в сообщении пресс-службы "Вертолетов России".

В пресс-релизе отмечается, что на сегодняшний день подтверждённая барометрическая высота полёта этой машины не превышает 1000 метров, что делает невозможным её эксплуатацию в условиях высокогорья. "Чтобы повысить этот показатель, в течение двух месяцев в районе плато Бермамыт (Карачаево-Черкессия) вертолёт совершит серию полётов в диапазоне от 2000 до 2500 метров. Обновлённые данные будут переданы в Росавиацию для внесения изменений в сертификат "Ансата", - уточнили в пресс-службе холдинга.

Генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский подчеркнул, что на "Ансат" возлагаются большие надежды в рамках стратегии холдинга по продвижению гражданской техники на перспективных рынках. "Мы уже подтвердили возможность эксплуатации "Ансата" при экстремально высоких температурах, а сейчас планируем расширить условия эксплуатации по высоте. Уверен, что результаты испытаний привлекут новых заказчиков, в том числе из стран со сложными географическими условиями", - прокомментировал он.

Напомним, как сообщал "АвиаПорт", в мае на церемонии открытия выставки HeliRussia-2018 глава Росавиации Александр Нерадько вручил Андрею Богинскому одобрение главного изменения на расширение температурного диапазона эксплуатации "Ансата". Документ позволяет использовать машину при экстремально высоких температурах (до +50 градусов по Цельсию). В прошлом году этот вертолёт был сертифицирован для применения в условиях низких температур (до -45 градусов по Цельсию).