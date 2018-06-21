В Омске завершаются испытания уникального танкового вододрома



Танки Т-72Б3. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Танки Т-72Б3. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Испытания уникального для вооруженных сил РФ танкового вододрома завершаются в Омске, сообщает в четверг Центральный военный округ (ЦВО).

"Промышленные испытания уникального для Вооруженных сил России танкового вододрома проходят на базе Омского автобронетанкового инженерного института", - говорится в сообщении.

Качество и возможности нового вододрома оценил начальник главного автобронетанкового управления министерства обороны России генерал-лейтенант Александр Шевченко. По окончании тестирования будет принято решение о вводе водоема в эксплуатацию, добавили в ЦВО.

Это первый искусственный водоем, длина которого составляет 120 метров, ширина - 70 метров, глубина - пять метров. Причем ширина водоема позволяет одновременно выполнять упражнение как под водой, так и на воде, подчеркивается в сообщении.

Искусственный вододром позволит военнослужащим выполнять упражнения по форсированию водных преград как на боевых машинах пехоты (БМП), так и на танке, отрабатывая действия по экстренной эвакуации экипажа из машины, затоплению боевой машины, уточняет ЦВО.