В Омске завершаются испытания уникального танкового вододрома
|
|
Танки Т-72Б3. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Испытания уникального для вооруженных сил РФ танкового вододрома завершаются в Омске, сообщает в четверг Центральный военный округ (ЦВО).
"Промышленные испытания уникального для Вооруженных сил России танкового вододрома проходят на базе Омского автобронетанкового инженерного института", - говорится в сообщении.
Качество и возможности нового вододрома оценил начальник главного автобронетанкового управления министерства обороны России генерал-лейтенант Александр Шевченко. По окончании тестирования будет принято решение о вводе водоема в эксплуатацию, добавили в ЦВО.
Это первый искусственный водоем, длина которого составляет 120 метров, ширина - 70 метров, глубина - пять метров. Причем ширина водоема позволяет одновременно выполнять упражнение как под водой, так и на воде, подчеркивается в сообщении.
Искусственный вододром позволит военнослужащим выполнять упражнения по форсированию водных преград как на боевых машинах пехоты (БМП), так и на танке, отрабатывая действия по экстренной эвакуации экипажа из машины, затоплению боевой машины, уточняет ЦВО.
|
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.06.2018 Самый большой в РФ искусственный танковый вододром испытывают в Омске
08.06.2018 Скоро в российской армии появятся еще шесть тысяч танков
06.06.2018 Полярных стрелков усилят "реактивными" танками
04.06.2018 Ракета для "Конкурса-М" получит боевую часть фугасного действия
04.06.2018 "Терминатор": в строй из забвения
29.05.2018 На смену "КамАЗам" и "Уралам" в войска придут новые автомобили
29.05.2018 Грузовые автомобили семейства "Торнадо" в перспективе заменят "КамАЗы" и "Уралы"
28.05.2018 Российские военные в 2018 году начнут получать автомобили семейства "Торнадо"