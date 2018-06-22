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"Истинно" украинский "Объект 477" назвали убийцей "Арматы"

22.06.2018 Lenta.ru 923 1
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Объект 477 "Молот"
Изображение харьковского танка Объект 477 "Молот".
Источник: www.weibo.com

Существует проект танка, фактически разрабатываемого силами исключительно УССР (современной Украины), сообщил на страницах "Деловой столицы" военный эксперт Михаил Жирохов.

"Тем не менее как минимум один реальный проект отечественного танка в "копилке" у наших танкостроителей есть. Речь идет об опять-таки условно "советском" проекте "Объект 477", известного как "Боксер" или "Молот"", — пишет специалист.

По его словам, проект начался реализовываться в инициативном порядке Харьковским конструкторским бюро в 1980-х. "Однако быстрого результата не получилось — танк, по замыслу разработчиков, должен быть буквально напичкан электроникой и иметь тепловизор, а вот советская промышленность из-за хронического отставания дать их не могла", — отмечает автор.

Первый опытный образец машины (без прицельного комплекса и автомата заряжания) выкатили в 1987 году. Государственным испытаниям "Объекта 477", запланированным на 1992 год, пишет Жирохов, помешал распад СССР, а "все немногочисленные "Молоты" отправились на хранение".

Эксперт отмечает, что впоследствии к проекту модернизированного танка, получившему название "Нота", проявляла интерес Россия. "Затем Россия решила отказаться от этого проекта в пользу собственных разработок и прекратила финансирование. Такое решение второй раз поставило точку в истории перспективного проекта. Украина не могла продолжать работы самостоятельно, и поэтому проект пришлось заморозить. Какое-то время пытались найти иностранного инвестора, но безрезультатно", — пишет автор.

Жирохов отмечает, что "на данный момент официальных данных о внешнем облике и характеристике танков, разработанных в рамках проекта "Боксер" — "Нота", нет", однако "налаживание серийного производства такого танка с широко панорамным многоканальным прицелом и мощным орудием, которое позволяет поражать как бронированные, так и открыто расположенные цели на достаточно большой дальности, позволило бы получить качественное превосходство над любым условным противником как на Западе, так и на Востоке". О том, что пушка для "Объекта 477" была разработана нижегородским ЦНИИ "Буревестник" и произведена Кировским заводом, эксперт умолчал.
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Буревестник
Кировский завод

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1611
№1
22.06.2018 12:48
Цитата, q
а вот советская промышленность из-за хронического отставания дать их не могла", — отмечает автор.
Да уж, а что тогда говорить о задрипаной промышленности нынешней Украины!
Цитата, q
позволило бы получить качественное превосходство над любым условным противником как на Западе, так и на Востоке"
А это утверждение, в свете нынешней внешнеполитической ориентации Украины, звучит как крамола.
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