С кем "русские ЧВК" конкурируют на африканском рынке военных услуг



Бойцы ЧВК.

Источник: http://super-orujie.ru/ Бойцы ЧВК.Источник: http://super-orujie.ru/

В апреле – мае этого года информационные канонады, сопровождающие деятельность бойцов так называемой и формально не существующей "ЧВК Вагнера", сместились из Сирии в сторону Африканского континента.

Роль первой скрипки в этой арии сыграла французская пресса, которая не могла не откликнуться на поразительную наглость неизвестных русских бойцов, стремительно занявших ключевые объекты в столице Центральноафриканской Республики – городе Банги. Специалисты уже начали говорить, что своим появлением в ЦАР, а также активизацией отношений с Мозамбиком и ДР Конго Россия оказалась не на своей территории.

Надо сказать, что Африканский континент во многом явился колыбелью для возникновения ЧВК в том виде, в котором к ним постепенно привыкают на Западе.

Борьба за африканский рынок услуг безопасности разгорелась нешуточная: в компанию к американцам, французам, британцам, китайцам и русским сегодня стремятся попасть даже украинцы.

Поскольку, предположительно, для игры "на чужом поле" используются формально не существующие в России частные военные компании, интересно разобраться, какие ЧВК традиционно сильны при работе на Африканском континенте и с кем предстоит столкнуться российским проводникам услуг безопасности.

"ЧВК буров"

Если не уходить во времена царя Гороха (или, скорее, применительно к Африке – императора Бокассы), то окажется, что одним из сильнейших игроков на рынке ЧВК Черного континента была южноафриканская ЧВК Executive Outcomes.

Образованная подполковником Эбеном Барлоу в 1989 году, эта компания не только стала средством выживания для белых южноафриканских военных после прихода к власти в ЮАР правительства черного большинства, но и впервые сделала войну не просто успешным, но и легальным бизнесом.

По иронии судьбы, одной из первых успешно проведенных ЧВК Executive Outcomes миссий стала операция против сил УНИТА – партии "черного социализма" с антикоммунистическим уклоном – в Анголе.

Позже были операции в Заире, Бурунди, Замбии и других странах. Так, в 1995 году сотрудники Executive Outcomes вернули правительству Сьерра-Леоне контроль над месторождениями алмазов, подавив попытку государственного переворота.

Кстати, в Сьерра-Леоне компания использовала купленные в России вертолеты, которые поначалу пилотировались белорусскими и российскими летчиками. Российские специалисты вообще оказались довольно востребованными для работы в военной сфере на континенте.

В декабре 1998 года Executive Outcomes прекратила свое существование в результате закулисных игр конкурентов, под давлением международных организаций и самой ЮАР, которая ужесточила законодательство в отношении иностранной военной помощи. Несмотря на это, ее специалисты оказались востребованными как в Африке, так и за пределами континента.

При этом ЮАР и сегодня остается страной с развитым сектором военных услуг.

Сам Эбен Барлоу не только консультирует правительства ряда африканских государств по вопросам военной безопасности, но и продолжает успешно решать задачи по борьбе с разного рода людоедскими и исламистскими группировками, с которыми не могут справиться ни международные организации, ни контингенты британских или американских войск.

Так, в 2015 году созданная им ЧВК STEPP занималась подготовкой нигерийских сил специального назначения и добилась существенных успехов в борьбе с террористической группировкой "Боко Харам".

Учитывая сложные взаимоотношения южноафриканских специалистов с европейскими и американскими коллегами, ветераны Executive Outcomes вполне могли бы выступить партнерами для российского бизнеса, в том числе в перспективе и для российских ЧВК.

Конкуренция без правил

Франция, Великобритания и другие европейские страны после ухода из бывших колоний, естественно, сохранили свое влияние в ныне независимых государствах. Одним из инструментов влияния в 90-е годы стали ЧВК, с самого начала действовавшие в интересах государств, международных организаций и транснациональных корпораций.

После вынужденного ухода Executive Outcomes с рынка частных военных услуг американские, британские и европейские ЧВК заняли ее место на Африканском континенте. Действуя все более активно, они расширяли географию своего присутствия, которая схожа с картой колониальных владений бывших метрополий.

Среди стран и конфликтов, в которых участвовали западные ЧВК, Либерия, Кот-д'Ивуар, Судан, ДР Конго, Уганда, Сомали и т. д. А такие названия, как MPRI, Sandline International, Erinys International, G 4S, Armor Group и другие на слуху у любого, кто хоть раз интересовался проблемой частных военных компаний.

Важным, хотя и не единственным источником заработка для ЧВК в Африке является деятельность, связанная с охраной и – в более широком смысле – обеспечением безопасности месторождений полезных ископаемых, которыми богаты страны этого континента.

Модель работы в данном случае довольно проста. Транснациональные добывающие корпорации заключают контракты с ЧВК, совместно обеспечивают нахождение у власти выгодных им кланов, а после уже под охраной занимаются добычей ресурсов.

Военно-политическое присутствие США в Африке структурно обеспечено деятельностью Африканского командования (AFRICOM). ЧВК часто подряжаются действовать в интересах командования. При этом зачастую американские ЧВК в Африке оказываются в местах вооруженных конфликтов более оперативно, чем собственно армейские контингенты, что лишний раз убеждает экспертов во мнении, что частные подрядчики обрели определенную самостоятельность в американской военной политике.

Надо сказать, что западные ЧВК, хотя и являются сегментом бизнеса, в своей деятельности так или иначе заручаются поддержкой собственных правительств. Насколько эффективной и опасной для конкурентов может быть связка интересов "ЧВК – государство", российские компании знают не понаслышке.

В 2012 году в Нигерии был арестован экипаж судна Myre Seadiver, принадлежавшего российской ЧВК Moran Security Group. По официальной версии – за контрабанду оружия: 14 автоматов АК-47, 20 полуавтоматических карабинов Benelli MR1, 22 винтовок, 8500 патронов. Тогда российская ЧВК столкнулась с мощным противодействием со стороны британской Armor Group, которая давно и плотно работает в регионе, имеет там серьезное влияние, подкрепленное связями с лондонским правительством.

В последние годы к борьбе за континент подключились и китайские ЧВК, успешно осуществляющие тихую экспансию, действуя в жесткой связке и фактически под полным контролем правительства КНР. Названия таких компаний, как China SecurityTechnology Group или Hanwei Security Ltd, малоизвестны, но в регионе они обеспечивают продвижение интересов и безопасность деятельности таких китайских гигантов, как DAR Petroleum Operating Company.

Модель работы подрядчиков из Поднебесной завязана на характерные особенности самих китайских ЧВК, которые, по сути, являются госкорпорациями – филиалом Народно-освободительной армии Китая.

Интересно, что сотрудники китайских ЧВК в основной своей массе не вооружены и предпочитают командовать местными субподрядчиками, а в случае конфликтных ситуаций – "одалживать" оружие у своих подчиненных.

Кстати, у многих вызвала улыбку новость об открытии украинской ЧВК Omega Consulting Group своего представительства в Буркина-Фасо, но тем не менее военные специалисты провозгласившей независимость Украины еще с 90-х годов были не менее востребованы, чем российские граждане. Да и сама Украина с ее черноморскими портами была удачным транзитным пунктом для разного рода "людей с опытом". А потому немудрено, что после четырех лет войны в Донбассе не только русские, но и украинцы тоже решили попытать удачи на Африканском континенте.

Как мы видим, на рынке военных услуг Африки не протолкнуться, конкуренция жесткая, поэтому раньше – без поддержки российских властей – у российских игроков дела шли не очень хорошо, хотя те же "РСБ-Групп", Moran Security Group и "Антитеррор Орел" получали отдельные контракты, работали в Сьерра-Леоне, Анголе, Кении и даже в ЦАР.

Экспорт безопасности по-русски

Доподлинно не известно, какие цели стоят перед неизвестными русскими военными, столь внезапно и стремительно "оккупировавшими" львиную долю Африканского континента, однако доступные отрывочные сведения позволяют увидеть вырисовывающуюся модель взаимодействия России с африканскими странами в сфере безопасности.

Коротко ее можно описать следующим образом: политические договоренности об обеспечении безопасности и физической охраны центрального правительства и госорганов, обучение российскими спецами личного состава африканских военнослужащих (своего рода кадрового резерва), и все это в обмен на исключительные права в концессиях и добыче полезных ископаемых, а также другие преференции для работы российского бизнеса. Попутно – укрепление и рост политического влияния в регионе.

В части дипломатического и разведывательного сопровождения схема отчасти напоминает сирийскую, где удается балансировать между интересами стран-противников. Похожая ситуация – в Судане и Южном Судане, где Россией выстраиваются отношения с игроками, имеющими заведомо враждебное отношение друг к другу.

Возможно, замедленная и относительно вялая реакция европейской прессы на появление российских военных советников и других не имеющих отношения к военному ведомству специалистов также объясняется кулуарными договоренностями с теми же французами.

Ведь появились русские в ЦАР не в марте и даже не в этом году. Зато фигурирующие в прессе Пятой республики названия неких ЧВК Sewa Security Services и Lobaye Ltd, одна из которых (Sewa) якобы зарегистрирована в Индии, вызывает невольное подозрение, что это всего лишь аллюзия к английскому телесериалу McMafia, где русские бандиты творили свои темные дела через индийские фирмы и порт Бомбей.

Итак, налицо – успешная реализация Россией стратегии экспорта безопасности, хотя и в отличном от изначально заложенного в нее смысла виде.

Вот только в отсутствие понимания конечной цели данных действий следует помнить: когда, по заветам китайских классиков, без боя одерживаешь победу или занимаешь территорию, всегда есть риск, что тебя просто заманивают – и бой будет потом...

Владимир Неелов

эксперт «Центра стратегической конъюнктуры»