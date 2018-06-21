МНО Тайваня закупает ББМ CM-32 Clouded Leopard с 30-мм пушкой



БТР CM-32 ВС Тайваня. Источник: fareasternpotato.blogspot.com. БТР CM-32 ВС Тайваня. Источник: fareasternpotato.blogspot.com.

ЦАМТО, 21 июня. После завершения производства бронетранспортеров CM-32 "Клаудед Леопард" (Clouded Leopard) с колесной формулой 8х8, оснащенных 40-мм автоматическим гранатометом, МНО Тайваня одобрило закупку варианта данной ББМ с 30-мм автоматической пушкой.

Как сообщает Taipei Times со ссылкой на анонимный источник в Вооруженных силах, производство 378 бронированных машин с 40-мм гранатометом завершено и министерство размещает заказ на поставку 284 ББМ с 30-мм пушкой.

CM-32 предназначены для замены состоящей на вооружении СВ Тайваня устаревшей бронетехники. Поставка новых бронемашин должна усилить огневую мощь и повысить мобильность подразделений. Начальный контракт на поставку бронемашин был размещен в 2006 году. Как ожидается, полностью поставка будет завершена в 2023 году, а не в 2021 году, как планировалось ранее.

По информации источника издания, общий бюджет проекта после корректировок составляет 58,9 млрд. тайв. долл. (1,97 млрд. долл. США).

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2017 года Министерство национальной обороны Тайваня сообщило о подписании с американской компанией Orbital ATK контракта на поставку 285 комплектов 30-мм автоматических пушек MK44 стоимостью 3,4 млрд. тайв. долл. (112 млн. долл. США), которые должны быть установлены на бронемашинах Clouded Leopard.