Ансамбль имени Александрова выступит на Белорусском вокзале 22 июня



Ансамбль Александрова.

Источник: aroundprague.cz Ансамбль Александрова.Источник: aroundprague.cz

Концерт пройдет в рамках общественно-патриотической акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова выступит на Белорусском вокзале в годовщину начала Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

"22 июня в 17:00 мск на площади Белорусского вокзала состоится концерт Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова, приуроченный к годовщине начала Великой Отечественной войны. Мероприятие пройдет в рамках общественно-патриотической акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года", - сообщили в военном ведомстве.

"Белорусский вокзал - один из самых ярких символов победы. Именно отсюда на фронт отправлялись солдаты. 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале Москвы артисты ансамбля впервые исполнили для отправляющихся на фронт красноармейцев песню на стихи Лебедева-Кумача "Священная война", музыку для которой написал Александр Александров. На этом же вокзале встречали победителей в 1945 году", - напомнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что начнется акция с историко-художественного представления, которое позволит всем посетителям вокзала перенестись к событиям военных лет, затем под гимн защитников отечества "Священная война" почетный караул возложит цветы к памятной доске, установленной на здании Белорусского вокзала.

Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов дал в действующей армии более 1,5 тыс. концертов. В 2018 году ему исполнится 90 лет. За время существования в его репертуар вошло более 2000 музыкальных произведений, некоторые из них были написаны основателем коллектива Александровым.