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Почему США не продадут "Patriot" Украине

22.06.2018 Военное обозрение 539 0
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На Украине продолжают обсуждать предложение министра обороны Украины Степана Полторака, в котором тот призывает совершенствовать противовоздушную оборону страны. Совершенствование, по мнению г-на Полторака, должно укладываться в приобретение у США зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам министра обороны Украины, для закупки необходимо около 4 млрд долларов США.

Напомним, что на эти средства Полторак предложил "полностью закрыть границу с Россией".

Обсуждение предложения Полторака касается того, откуда же Украине взять эту гигантскую сумму. Сам Полторак предлагает использовать для этого механизмы борьбы с контрабандой и перенаправить доходы от такой деятельности в военный бюджет страны.

Украинские эксперты отмечают, что либо уровень контрабанды на Украине действительно достиг невероятных масштабов, либо г-н Полторак изволил преувеличить.

В любом случае большее внимание обращает на себя заявление Полторака именно по возможному приобретению комплексов "Patriot".

http://www.globallookpress.com

Главный вопрос в том, против каких воздушных целей Киев собирается применять американские системы противовоздушной обороны, учитывая тот факт, что у вооружённых сил ЛДНР нет авиации? Или Полторак собирается теперь уже "Пэтриотами" сбивать пассажирские авиалайнеры, подставляя при этом своих главных спонсоров? А ведь именно по той причине, что украинские "рыцари без страха и упрёка" могут использовать "Patriot" как оружие против гражданских лайнеров, США сто раз подумают о перспективе продажи этих ЗРС Украине. Тем более что молчание США по поводу информации со спутников в день трагедии с MH17 свидетельствует о том, что в Вашингтоне прекрасно знают, кто на самом деле сбил "Боинг" над Донбассом. Да и удар с использованием "Пэтриота" - это полностью раскрытые карты, ведь на вооружённые силы ЛДНР ответственность в этом случае уже точно не повесить.
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Boeing

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