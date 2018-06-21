СМИ назвали Су-57 "идеальным вариантом" для Анкары

Журнал Military Watch проанализировал характеристики истребителей Су-57 и F-35 на фоне обещания Анкары рассмотреть возможность приобретения российских истребителей.

http://www.globallookpress.com

Су-57 и F-35 существенно отличаются друг от друга, отмечает автор. По его словам, Lockheed Martin – легкий истребитель с довольно низкой маневренностью. В свою очередь российский самолет является тяжелым истребителем, предназначенным для завоевания превосходства в воздухе. Он гораздо более приспособлен к воздушному бою, чем его американский "соперник".

Об этом говорят скорость российского "тяжеловеса", высота полета, маневренность, дальность поражения – то есть, все те основные характеристики, по которым он превосходит американский истребитель.

Издание напоминает, что Конгресс США намерен отказать Анкаре в поставке самолетов F-35, если та всё же закупит российские зенитные системы С-400. При этом турецкое правительство заявило о возможности закупки у России Су-57.

Автор отметил, что если Турция обзаведется Су-57, то сделает свои ВВС "значительно более опасными". По его словам турецкий воздушный флот нуждается в улучшении своих показателей превосходства в воздухе, поэтому российский самолет станет для него "идеальным вариантом".

Ударные возможности тяжелого Су-57 в сочетании с высокой живучестью делают его крайне ценным на Ближнем Востоке, заключает журнал.