Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СМИ назвали Су-57 "идеальным вариантом" для Анкары

22.06.2018 Военное обозрение 510 0
-2
Понравилась новость?
 0

Журнал Military Watch проанализировал характеристики истребителей Су-57 и F-35 на фоне обещания Анкары рассмотреть возможность приобретения российских истребителей.

http://www.globallookpress.com

Су-57 и F-35 существенно отличаются друг от друга, отмечает автор. По его словам, Lockheed Martin – легкий истребитель с довольно низкой маневренностью. В свою очередь российский самолет является тяжелым истребителем, предназначенным для завоевания превосходства в воздухе. Он гораздо более приспособлен к воздушному бою, чем его американский "соперник".

Об этом говорят скорость российского "тяжеловеса", высота полета, маневренность, дальность поражения – то есть, все те основные характеристики, по которым он превосходит американский истребитель.

Издание напоминает, что Конгресс США намерен отказать Анкаре в поставке самолетов F-35, если та всё же закупит российские зенитные системы С-400. При этом турецкое правительство заявило о возможности закупки у России Су-57.

Автор отметил, что если Турция обзаведется Су-57, то сделает свои ВВС "значительно более опасными". По его словам турецкий воздушный флот нуждается в улучшении своих показателей превосходства в воздухе, поэтому российский самолет станет для него "идеальным вариантом".

Ударные возможности тяжелого Су-57 в сочетании с высокой живучестью делают его крайне ценным на Ближнем Востоке, заключает журнал.
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.06 00:12
  • 9
Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
  • 23.06 00:11
  • 73
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 22.06 23:01
  • 132
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 22.06 22:49
  • 51
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 22.06 22:48
  • 56
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 22.06 22:28
  • 32
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 22.06 21:56
  • 29
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 22.06 21:16
  • 70
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 22.06 19:32
  • 23
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 22.06 19:14
  • 4
Ликвидатор беспилотников и вертолетов получит новейшие снаряды
  • 22.06 15:27
  • 2
С кем "русские ЧВК" конкурируют на африканском рынке военных услуг
  • 22.06 14:59
  • 11
Новый российский танк "Терминатор" может превзойти самое смертоносное оружие Америки
  • 22.06 14:27
  • 3
Россия доделала "Науку"
  • 22.06 12:48
  • 1
"Истинно" украинский "Объект 477" назвали убийцей "Арматы"
  • 22.06 12:09
  • 1
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
другие обсуждаемые темы