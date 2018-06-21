Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Германия и Франция запланировали создание новых систем вооружений

22.06.2018 Военное обозрение 468 0
0
Понравилась новость?
 0

Германия и Франция подписали совместный меморандум о взаимопонимании относительно осуществления обоими государствами совместных программ разработки перспективного основного танка и перспективного боевого самолета. Подписи под документом 19 июня 2018 года поставили министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен и министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли.

http://www.globallookpress.com/

Программа Main Ground Combat System (MGCS) призвана создать новый основной танк на замену немецкому Leopard 2 и французскому Leclerc. Разработка под руководством немецкой стороны стартует в 2019 году, к 2024 году планируется сформировать тактико-технические требования к танку, а в середине "тридцатых" годов запланировано поступление новых танков в армии обоих государств.

Франция будет руководить программой по созданию перспективной авиационной боевой системы Future Combat Air System (FCAS), основой которой станет новый боевой самолет Next Generation Weapon System (NGWS). Работы над новой системой стартуют в конце 2018 года, к 2025 году планируется сформулировать концепцию новой системы, а поступление в войска запланировано на 2040 год.

По заявлению сторон, FCAS станет многоцелевой боевой воздушной системой с использованием искусственного интеллекта, включающую в себя элементы как пилотируемой, так и беспилотной техники, передает блог bmpd.
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Продукция
Leclerc
Leopard-2
MGCS
Проекты
AI

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.06 00:12
  • 9
Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
  • 23.06 00:11
  • 73
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 22.06 23:01
  • 132
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 22.06 22:49
  • 51
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 22.06 22:48
  • 56
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 22.06 22:28
  • 32
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 22.06 21:56
  • 29
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 22.06 21:16
  • 70
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 22.06 19:32
  • 23
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 22.06 19:14
  • 4
Ликвидатор беспилотников и вертолетов получит новейшие снаряды
  • 22.06 15:27
  • 2
С кем "русские ЧВК" конкурируют на африканском рынке военных услуг
  • 22.06 14:59
  • 11
Новый российский танк "Терминатор" может превзойти самое смертоносное оружие Америки
  • 22.06 14:27
  • 3
Россия доделала "Науку"
  • 22.06 12:48
  • 1
"Истинно" украинский "Объект 477" назвали убийцей "Арматы"
  • 22.06 12:09
  • 1
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
другие обсуждаемые темы