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Новая РЛС кругового обзора "Каста 2-2" поступила в дивизию ПВО

22.06.2018 Военное обозрение 544 0
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Новая радиолокационная станция кругового обзора "Каста 2-2" поступила на вооружение подразделений Центрального военного округа, сообщили "Военному обозрению" в пресс-службе округа. Поставка новой техники прошла в рамках Гособоронзаказа, станция усилит контроль над воздушным пространством Самарской области.

Минобороны РФ

РЛС "Каста 2-2" – мобильная радиолокационная станция кругового обзора дежурного режима. Она предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов – самолетов, вертолетов, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах. Станция обнаруживает цели, выполненные с применением технологий "Стелс", а также движущиеся объекты на поверхности моря.

РЛС включает в себя аппаратную и антенную машины, основную и резервную электростанции, смонтированные на трех автомобилях повышенной проходимости (поступившая в ЦВО РЛС базируется на четырех). Имеет выносное рабочее место оператора, обеспечивающее управление РЛС, удаленное от нее на расстояние 300 м.

Конструкция станции устойчива к воздействию избыточного давления во фронте ударной волны, оснащена устройствами санитарной и индивидуальной вентиляции. Предусмотрена работа системы вентиляции в режиме рециркуляции без использования заборного воздуха.

Как заявили в пресс-службе округа, новая РЛС поступила на вооружение дивизии противовоздушной обороны, дислоцированной в регионе.
21.06.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Продукция
Каста-2
Компании
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Проекты
Гособоронзаказ

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