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Турция объявила о введении дополнительных пошлин на американский импорт

22.06.2018 Военное обозрение 330 0
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В след за Европейским союзом, объявившем о введении ввозных пошлин на американские товары, о введении ограничительных мер на американский импорт сообщила Турция. По заявлению турецкого правительства, принято решение ввести дополнительные таможенные пошлины в отношении 22-х наименований американских товаров.

http://www.globallookpress.com/

Министр экономики турецкой республики Нихат Зейбекчи заявил, что из-за введенных США пошлин в отношении турецких товаров, Турция потеряла около 260 млн. долларов. Для компенсации полученных потерь республика вводит дополнительные таможенные пошлины общим объемом в $300 млн на американские товары. Ограничительные меры вводятся с 21 июня, список товаров, облагаемых дополнительными пошлинами, правительство Турции определит отдельно.

Нихат Зейбекчи добавил, что Турция пыталась уреулировать проблему путем переговоров, но США на диалог не пошли. США начали торговую войну со всем миром, добавил министр.

Напомним, что в конце марта США заявили о вводе в целях национальной безопасности ввозных пошлин на сталь в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов.

На данный момент о введении дополнительных пошлин на американский импорт заявили ЕС и Россия. Ранее на действия Вашингтона ответил Пекин, уже установив пошлины на некоторые американские товары. В ближайшее время планируют ввести ограничительные меры в отношении американской продукции Индия, Мексика и ряд других стран.
21.06.2018
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Страны
Индия
Китай
Мексика
Россия
США
Турция
Проекты
Евросоюз

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