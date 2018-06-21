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Дутерте объявил о начале модернизации армии. Россия поможет?

22.06.2018 Военное обозрение 693 0
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Президент Филиппин Родриго Дутерте утвердил пятилетний план военного ведомства по модернизации вооруженных сил, сообщает Коммерсантъ.

http://www.globallookpress.com

Всего на данный проект выделяется из бюджета 300 млрд. песо ($5,6 млрд.).

Как отметил представитель Минобороны Филиппин, приоритетной задачей является приобретение БЛА, патрульных самолетов, морских патрульных кораблей неатомной подводной лодки. Кроме того, около миллиарда долларов планируется потратить на покупку легких танков и вертолетов.

По словам научного сотрудника ИДВ РАН Василия Кашина, вопрос модернизации ВС страны назрел давно: уже долгое время Филиппины демонстрируют "полную техническую неспособность к обеспечению своих интересов" из-за отсутствия полноценной армии и флота.

Сегодня Филиппины отошли от традиционного союза с США и пытаются уравновесить влияние Вашингтона связями с Китаем. Однако закупка оружия в одной из этих стран может повлечь за собой ухудшение отношений с другой. Поэтому логичным шагом стало бы обращение к внерегиональным игрокам, то есть к России или Евросоюзу, считает эксперт.

По его словам, у России появились хорошие возможности предложить свои услуги и выйти на новый оружейный рынок. Этому может также поспособствовать сложная система регулирования экспорта вооружений в ЕС.

Напомним, в октябре 2017 года Манила подписала с Москвой соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ стал отправной точкой в развитии оборонных связей двух стран. Ранее Филиппины получали оружие из США. Проамериканская направленность политики руководства страны сохранилась до 2016 года, когда на пост президента был избран Родриго Дутерте, который начал диверсифицировать внешнюю политику.
21.06.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Китай
Россия
США
Филиппины
Проекты
БПЛА
Евросоюз

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