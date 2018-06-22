Украина разрабатывает доктрину развития военно-морских сил до 2035 года
|
|
На Украине объявили о разработке стратегии развития украинских Военно-морских сил до 2035 года. Идею создания такого документа в штабе ВМС Украины объясняют сложившейся ситуацией в Азово-Черноморском регионе в связи с "агрессивными действиями России".
УНИАН
Как пояснил заместитель начальника штаба командования ВМС ВС Украины по евроатлантической интеграции капитан 1 ранга Андрей Рыженко, целью разработки стратегии развития в краткосрочной и среднесрочной перспективе вплоть до 2035 года является создание высокотехнологичных, эффективных и боеспособных ВМСУ, способных выполнять задачи по защите ближней морской зоны от "агрессии России" и действовать во всей акватории Черного и Азовского морей. В дальнесрочной перспективе после 2035 года планируется создание кораблей, способных к действию вне пределов черноморского региона.
При создании стратегии развития Украина привлекает "партнеров" из Великобритании, Норвегии, Польши, США, Турции и Швеции. За основу взят опыт "ведущих стран мира", а наработки ведутся согласно стандартов и практик НАТО, прежде всего Доктрины морских операций НАТО AJP-03.
В формировании морально-идейных ценностей ВМСУ также будет применен "опыт ведущих стран мира". Со слов представителя командования военно-морских сил Украины, современный украинский флот можно охарактеризовать тремя словами - "Верность. Мужество. Сила"
|
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.06.2018 НАТО посоветовали опасаться "секретного флота" России
22.06.2018 Россия сильнее: Мэй недовольна британской армией
22.06.2018 У американских авианосцев в Балтийском море нет шансов на выживание
22.06.2018 Путину не терпится представить миру С-500 в ответ на западные санкции
22.06.2018 Израильские РЛС EL/ M-2084 не могут использоваться в системе ПВО НАТО
22.06.2018 Удар "Шилом". Почему аналитики НАТО считали Ту-22 смертельной угрозой
21.06.2018 В Израиле разработали новую систему идентификации "свой - чужой"
21.06.2018 Скрытая угроза: почему Литва боится вторжения России
|
IvanFoxbat
76
|
№1
22.06.2018 02:48
"При создании стратегии развития Украина привлекает "партнеров" из Великобритании, Норвегии, Польши, США, Турции и Швеции. За основу взят опыт "ведущих стран мира", а наработки ведутся согласно стандартов и практик НАТО, прежде всего Доктрины морских операций НАТО AJP-03"
Как, скажите мне, применима данная доктрина к флоту в составе которого 1 корвет и 1 фрегат (из боевых кораблей)?
|
0Сообщить модератору