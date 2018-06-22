Украина разрабатывает доктрину развития военно-морских сил до 2035 года

На Украине объявили о разработке стратегии развития украинских Военно-морских сил до 2035 года. Идею создания такого документа в штабе ВМС Украины объясняют сложившейся ситуацией в Азово-Черноморском регионе в связи с "агрессивными действиями России".

УНИАН

Как пояснил заместитель начальника штаба командования ВМС ВС Украины по евроатлантической интеграции капитан 1 ранга Андрей Рыженко, целью разработки стратегии развития в краткосрочной и среднесрочной перспективе вплоть до 2035 года является создание высокотехнологичных, эффективных и боеспособных ВМСУ, способных выполнять задачи по защите ближней морской зоны от "агрессии России" и действовать во всей акватории Черного и Азовского морей. В дальнесрочной перспективе после 2035 года планируется создание кораблей, способных к действию вне пределов черноморского региона.

При создании стратегии развития Украина привлекает "партнеров" из Великобритании, Норвегии, Польши, США, Турции и Швеции. За основу взят опыт "ведущих стран мира", а наработки ведутся согласно стандартов и практик НАТО, прежде всего Доктрины морских операций НАТО AJP-03.

В формировании морально-идейных ценностей ВМСУ также будет применен "опыт ведущих стран мира". Со слов представителя командования военно-морских сил Украины, современный украинский флот можно охарактеризовать тремя словами - "Верность. Мужество. Сила"