Российский флот может лишить США связи
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Спецподразделение ВС РФ.
Источник: Лев Федосеев / ТАСС
Политическое и военное руководство США обеспокоилось незащищенностью подводных кабелей связи, проложенных по дну океана. Они используются как в гражданских, так и в военных целях, а их повреждение может привести к масштабной дезорганизации.
В логику этой тревоги укладываются последние санкции США в отношении ряда российских граждан и компаний. Некоторые из них занимаются производством оборудования для подводных работ, американцы подозревают, что часть разработок ведется в интересах спецслужб России, пишет издание The Hill.
- Российская подводная лодка и водолазы специальных сил могут создать хаос в мире ... разрушением критически важной интернет-инфраструктуры, - говорит бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Кеннет Гирс. По его словам, существующие технологии связи "очень уязвимы" перед физическим саботажем.
Посредством кабелей происходит 97 процентов всех электронных коммуникаций между континентами: от личных сообщений интернет-пользователей до чувствительных данных о национальной безопасности и финансовых транзакциях. Поэтому любые маневры российского флота вблизи инфраструктуры связи вызывают беспокойство в США. В частности, в статье The Hill упоминается недавний поход океанографического исследовательского судна "Янтарь", которое "медленно перемещалось от Восточного побережья США к Кубе, месту расположения подводного кабеля возле военно-морской базы Гуантанамо".
- Все потенциальные противники, такие как Россия и Китай, понимают, что мы зависим от информационных технологий, и они считают это асимметричной уязвимостью Соединенных Штатов, - отметил в свою очередь бывший сотрудник Госдепартамента Фрэнк Роуз.
Алексей Иванов
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21.06.2018
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