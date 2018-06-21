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Российский флот может лишить США связи

22.06.2018 Российская газета 511 0
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Спецподразделение ВС РФ
Спецподразделение ВС РФ.
Источник: Лев Федосеев / ТАСС

Политическое и военное руководство США обеспокоилось незащищенностью подводных кабелей связи, проложенных по дну океана. Они используются как в гражданских, так и в военных целях, а их повреждение может привести к масштабной дезорганизации.

В логику этой тревоги укладываются последние санкции США в отношении ряда российских граждан и компаний. Некоторые из них занимаются производством оборудования для подводных работ, американцы подозревают, что часть разработок ведется в интересах спецслужб России, пишет издание The Hill.

- Российская подводная лодка и водолазы специальных сил могут создать хаос в мире ... разрушением критически важной интернет-инфраструктуры, - говорит бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Кеннет Гирс. По его словам, существующие технологии связи "очень уязвимы" перед физическим саботажем.

Посредством кабелей происходит 97 процентов всех электронных коммуникаций между континентами: от личных сообщений интернет-пользователей до чувствительных данных о национальной безопасности и финансовых транзакциях. Поэтому любые маневры российского флота вблизи инфраструктуры связи вызывают беспокойство в США. В частности, в статье The Hill упоминается недавний поход океанографического исследовательского судна "Янтарь", которое "медленно перемещалось от Восточного побережья США к Кубе, месту расположения подводного кабеля возле военно-морской базы Гуантанамо".

- Все потенциальные противники, такие как Россия и Китай, понимают, что мы зависим от информационных технологий, и они считают это асимметричной уязвимостью Соединенных Штатов, - отметил в свою очередь бывший сотрудник Госдепартамента Фрэнк Роуз.


Алексей Иванов
21.06.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
22010 Крюйс
Проекты
ИТ

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