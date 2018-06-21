Представлены новые системы БПЛА Израиля



Израильский﻿ портативный БПЛА.

Источник: i-hls.com Израильский﻿ портативный БПЛА.Источник: i-hls.com

Израильская компания ThirdEye Systems Ltd. представила портативный БПЛА, созданный для обнаружения и ликвидации вражеских дронов. Разработка предприятия, специализирующегося на проектировании роботизированных систем безопасности, получила наименование Meduza (Медуза).

Новая система, основанная на алгоритмах машинного зрения тепловых расчетов, проводимых в режиме реального времени, может использоваться в качестве автономного узла или в составе комплексов РЛС дальнего обнаружения. В отличие от обычных радаров, Медуза способна фиксировать вражеские дроны, летящие на сверхмалых высотах.

Аппарат дополнительно оснащается боевой системой поражения, способной уничтожить любой вражеский БПЛА. Руководитель компании-разработчика дрона, Лиор Сегал (Lior Segal) констатирует: “Медуза способна эффективно сканировать обширные территории вне зависимости от сложности ландшафта. Этот надежный, портативный и недорогой аппарат способен нести службу даже в условиях городской застройки.”

Специалисты компании ThirdEye Systems Ltd также представили систему теплового анализа и классификации под наименованием aEYE. Данное решение монтируется на борт практически любых существующих БПЛА и выполняет свои функции вне зависимости от времени суток. Находясь в воздухе, система задействует нейронные сети для сканирования тепловой картинки горизонта и выявления враждебных объектов. Программное обеспечение устройства осуществляет самостоятельный анализ окружающей обстановки, позволяя оператору фокусироваться исключительно на выполнении поставленной задачи. Система передает полученные данные напрямую в центр управления.

БПЛА с соответствующим программным и аппаратным оснащением способен выполнить задачу без привлечения патрульных отрядов, сохраняя жизни людей.

Евгений Ясаков