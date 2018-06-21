Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Представлены новые системы БПЛА Израиля

22.06.2018 Федеральный электронный справочник "Оружие России" 491 0
0
Понравилась новость?
 0
Израильский&#65279; портативный БПЛА
Израильский﻿ портативный БПЛА.
Источник: i-hls.com

Израильская компания ThirdEye Systems Ltd. представила портативный БПЛА, созданный для обнаружения и ликвидации вражеских дронов. Разработка предприятия, специализирующегося на проектировании роботизированных систем безопасности, получила наименование Meduza (Медуза).

Новая система, основанная на алгоритмах машинного зрения тепловых расчетов, проводимых в режиме реального времени, может использоваться в качестве автономного узла или в составе комплексов РЛС дальнего обнаружения. В отличие от обычных радаров, Медуза способна фиксировать вражеские дроны, летящие на сверхмалых высотах.

Аппарат дополнительно оснащается боевой системой поражения, способной уничтожить любой вражеский БПЛА. Руководитель компании-разработчика дрона, Лиор Сегал (Lior Segal) констатирует: “Медуза способна эффективно сканировать обширные территории вне зависимости от сложности ландшафта. Этот надежный, портативный и недорогой аппарат способен нести службу даже в условиях городской застройки.”

Специалисты компании ThirdEye Systems Ltd также представили систему теплового анализа и классификации под наименованием aEYE. Данное решение монтируется на борт практически любых существующих БПЛА и выполняет свои функции вне зависимости от времени суток. Находясь в воздухе, система задействует нейронные сети для сканирования тепловой картинки горизонта и выявления враждебных объектов. Программное обеспечение устройства осуществляет самостоятельный анализ окружающей обстановки, позволяя оператору фокусироваться исключительно на выполнении поставленной задачи. Система передает полученные данные напрямую в центр управления.

БПЛА с соответствующим программным и аппаратным оснащением способен выполнить задачу без привлечения патрульных отрядов, сохраняя жизни людей.


Евгений Ясаков

21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Федеральный электронный справочник "Оружие России"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Проекты
БПЛА
Робот

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.06 00:12
  • 9
Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
  • 23.06 00:11
  • 73
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 22.06 23:01
  • 132
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 22.06 22:49
  • 51
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 22.06 22:48
  • 56
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 22.06 22:28
  • 32
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 22.06 21:56
  • 29
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 22.06 21:16
  • 70
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 22.06 19:32
  • 23
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 22.06 19:14
  • 4
Ликвидатор беспилотников и вертолетов получит новейшие снаряды
  • 22.06 15:27
  • 2
С кем "русские ЧВК" конкурируют на африканском рынке военных услуг
  • 22.06 14:59
  • 11
Новый российский танк "Терминатор" может превзойти самое смертоносное оружие Америки
  • 22.06 14:27
  • 3
Россия доделала "Науку"
  • 22.06 12:48
  • 1
"Истинно" украинский "Объект 477" назвали убийцей "Арматы"
  • 22.06 12:09
  • 1
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
другие обсуждаемые темы