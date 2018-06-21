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Китай предоставил Камбодже военную помощь на сумму 130 млн. долл.

22.06.2018 ЦАМТО 451 0
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ВС Камбоджи
ВС Камбоджи.
Источник: supercoolpics.com

ЦАМТО, 21 июня. По заявлению министра обороны Камбоджи Теа Бана, Китай дал согласие на предоставление стране военной помощи в размере 845 млн. юаней (около 130 млн. долл.) в качестве поддержки планов модернизации Вооруженных сил.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, финансирование будет осуществляться в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, подписанного представителями двух стран в ходе завершившегося 18 июня двухдневного визита в Камбоджу министра обороны Китая Вэй Фэнхэ.

В рамках того же соглашения Китай планирует предоставить ВС Камбоджи дополнительную военную технику, которая будет использоваться в контртеррористических операциях. Вооруженные силы двух стран также намерены расширить программы совместной подготовки и военного образования. Кроме того, стороны планируют продолжить практику проведения совместных учений.

Правительство Камбоджи не уточнило, каким образом будут потрачены средства, выделяемые в качестве военной помощи. Согласно сложившейся практике, обычно предоставляемая Китаем помощь расходуется на закупку ВиВТ китайского производства.

К примеру, в 2011 году Китай дал согласие на предоставление Камбодже 195 млн. долл. на закупку 12 двухдвигательных вертолетов Z-9, поставки которых были завершены в 2013 году. В рамках других кредитных соглашений Камбоджа приобрела китайские ЗРК FN-6, два транспортных самолета MA-60 и четыре патрульных корабля "Тип-062/1G".

Безвозмездно ВС страны были переданы основные боевые танки и бронетранспортеры неназванных типов. Кроме того, в 2017 году Китай предоставил Камбодже финансирование и оказал помощь в создании на территории страны центра технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта ВиВТ китайского производства.

В условиях ограниченного финансирования оборонной сферы углубление сотрудничества с Китаем позволяет Камбодже оснащать Вооруженные силы страны более современной техникой (для сравнения: расходы Камбоджи на оборону в 2018 году составляют всего около 540 млн. долл.). В свою, очередь, Китай, за счет укрепление взаимоотношений с Камбоджей, получает надежного союзника в контексте территориальных споров в регионе.

Пекин стремится использовать оборонное сотрудничество с соседними государствами для решения спорных вопросов на региональном уровне. В случае Камбоджи данная стратегия дает положительный эффект. Например, Пномпень ранее блокировал усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), направленные на формирование единой позиции в отношении разрешения споров в Южно-Китайском море.

В рамках реализуемой стратегии в конце 2016 года Китай предложил Филиппинам 500 млн. долл. на поставку китайской военной техники. Сходные предложения получили Мьянма, Малайзия и Таиланд.
21.06.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Камбоджа
Китай
Малайзия
Мьянма
Таиланд
Филиппины
Продукция
FN-6
Проекты
Военные учения

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