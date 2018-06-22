Назван способ спасти морскую авиацию России
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Тренировка пилотов Северного флота на полигоне НИТКА. Сентябрь 2010. Источник: svpressa.ru.
Подготовки летного состава палубной авиации на учебно-тренировочном комплексе НИТКА недостаточно для поддержания способности эксплуатации единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" после его ремонта, полагает автор The National Interest Дэйв Маджумдар.
По его мнению, спасти ситуацию может сотрудничество с Китаем. "Вывод очевиден. Российская военно-морская авиация находится в глубокой беде, и переговоры с Китаем, возможно, являются единственным способом для Москвы сохранить ее", - полагает автор.
По мнению эксперта, "учитывая, что Россия и Китай сближаются геополитически, вполне возможно, что Пекин согласится с идеей разрешить морским летчикам Кремля обучаться на борту Liaoning (созданный на основе советского китайский авианосец - прим. "Ленты.ру")", однако такие перспективы по-прежнему "остаются отдаленными".
В апреле 2018 года автор The National Interest Роберт Фарли заявил, что морская авиация Военно-морского флота России находится в тяжелом положении и требует оперативных решений касательно перспектив своего развития.
Ремонт "Адмирала Кузнецова" ожидается завершить не позднее 2022 года. До этого времени российские морские летчики тренируются в условиях полигона взлетно-посадочных систем НИТКА (Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный), расположенного на военном аэродроме Саки в Крыму.
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21.06.2018
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штурм
3877
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№1
22.06.2018 08:56
Нужно завершить ремонт и модернизацию полигонов Нитка в Ейске и Крыму, перевести туда оба полка палубной авиации и пусть три года круглосуточно тренируются.
На учения могут и к Китайцам и к Индусам слетать.
Для обеспечения ПВО СФ взамен "палубных" полков сформировать новый полк морской авиации из 24-х Су-30СМ.
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