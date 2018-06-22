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Назван способ спасти морскую авиацию России

22.06.2018 Lenta.ru 730 1
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NITKA_001
Тренировка пилотов Северного флота на полигоне НИТКА. Сентябрь 2010. Источник: svpressa.ru.

Подготовки летного состава палубной авиации на учебно-тренировочном комплексе НИТКА недостаточно для поддержания способности эксплуатации единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" после его ремонта, полагает автор The National Interest Дэйв Маджумдар.

По его мнению, спасти ситуацию может сотрудничество с Китаем. "Вывод очевиден. Российская военно-морская авиация находится в глубокой беде, и переговоры с Китаем, возможно, являются единственным способом для Москвы сохранить ее", - полагает автор.

По мнению эксперта, "учитывая, что Россия и Китай сближаются геополитически, вполне возможно, что Пекин согласится с идеей разрешить морским летчикам Кремля обучаться на борту Liaoning (созданный на основе советского китайский авианосец - прим. "Ленты.ру")", однако такие перспективы по-прежнему "остаются отдаленными".

В апреле 2018 года автор The National Interest Роберт Фарли заявил, что морская авиация Военно-морского флота России находится в тяжелом положении и требует оперативных решений касательно перспектив своего развития.

Ремонт "Адмирала Кузнецова" ожидается завершить не позднее 2022 года. До этого времени российские морские летчики тренируются в условиях полигона взлетно-посадочных систем НИТКА (Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный), расположенного на военном аэродроме Саки в Крыму.
21.06.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
НИТКА
Проекты
1143 Кречет
Авианосец

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3877
№1
22.06.2018 08:56
Нужно завершить ремонт и модернизацию полигонов  Нитка в Ейске и Крыму,  перевести туда оба полка палубной авиации и пусть три года круглосуточно тренируются.
На учения  могут и к Китайцам и к Индусам слетать.

Для обеспечения  ПВО СФ взамен "палубных" полков сформировать новый полк морской авиации из 24-х Су-30СМ.
+1
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