Назван способ спасти морскую авиацию России



Тренировка пилотов Северного флота на полигоне НИТКА. Сентябрь 2010. Источник: svpressa.ru. Тренировка пилотов Северного флота на полигоне НИТКА. Сентябрь 2010. Источник: svpressa.ru.

Подготовки летного состава палубной авиации на учебно-тренировочном комплексе НИТКА недостаточно для поддержания способности эксплуатации единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" после его ремонта, полагает автор The National Interest Дэйв Маджумдар.

По его мнению, спасти ситуацию может сотрудничество с Китаем. "Вывод очевиден. Российская военно-морская авиация находится в глубокой беде, и переговоры с Китаем, возможно, являются единственным способом для Москвы сохранить ее", - полагает автор.

По мнению эксперта, "учитывая, что Россия и Китай сближаются геополитически, вполне возможно, что Пекин согласится с идеей разрешить морским летчикам Кремля обучаться на борту Liaoning (созданный на основе советского китайский авианосец - прим. "Ленты.ру")", однако такие перспективы по-прежнему "остаются отдаленными".

В апреле 2018 года автор The National Interest Роберт Фарли заявил, что морская авиация Военно-морского флота России находится в тяжелом положении и требует оперативных решений касательно перспектив своего развития.

Ремонт "Адмирала Кузнецова" ожидается завершить не позднее 2022 года. До этого времени российские морские летчики тренируются в условиях полигона взлетно-посадочных систем НИТКА (Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный), расположенного на военном аэродроме Саки в Крыму.