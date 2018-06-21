У американских авианосцев в Балтийском море нет шансов на выживание



Атомный ударный авианосец США Gerald R. Ford.

Источник: © Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy via AP Атомный ударный авианосец США Gerald R. Ford.Источник: © Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy via AP

Американский журнал The National Interest 19 июня этого года опубликовал статью с названием "Будут ли авианосцы бесполезны в войне против России?". Автор - Дэйв Маджумдар.

В данном материале анализируется использование американских авианосных групп в акватории Балтийского моря в случае войны с Россией, и автор приходит к малоутешительным выводам.

По мнению Дэйва Маджумдара, авианосец класса Nimitz или Ford слишком велик и слишком уязвим для использования в ограниченном пространстве Балтийского моря. Более того, современные российские береговые и морские противокорабельные крылатые ракеты представляют весьма реальную угрозу для авианосцев ВМС США.

Так, противокорабельная крылатая ракета П-800 "Оникс" способна поражать цели на дальностях до 300 километров, а некоторые модификации и до 600 километров. В первом случае, это предполагает поражение любых надводных кораблей, действующих в Балтийском море от Калининградской области до шведского побережья. Во втором случае речь идет об эффективном поражении надводных целей на большей части Балтийского моря.

Существуют авиационная, корабельная, подводная и наземная модификации ракеты. Но автор отдельно выделяет российскую систему береговой обороны "Бастион-П", оснащенную ПКР П-800 "Оникс".

Невысоко оценивая потенциал Балтийского флота России в целом, он в то же время еще раз отмечает наличие у него мощных противокорабельных ракет различного базирования. Не забыл автор и про оперативно-тактические ракеты "Искандер-М" с дальностью в 350 километров, а также про комплексы ПВО: С-300 и С-400.

Как вариант выхода из этой патовой ситуации Дэйв Маджумдар описывает вариант действий, который отрабатывался на ежегодных многонациональных учениях НАТО в Прибалтике BALTOPS-2018. Эти учения, кстати, проводятся с 1972 года.

Впервые с 1972 года самолеты F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler, размещенные на американском авианосце "Гарри Трумэн", принимали участие в этих учениях. При том, что сам авианосец находился не на Балтике, а в Адриатическом море, у побережья Италии.

Но в данном варианте использования палубной авиации необходима дозаправка самолетов в воздухе, чтобы увеличить ее радиус действия. Так как аэродромы базирования топливозаправщиков на Европейском ТВД находятся в зоне досягаемости российских средств поражения, Дэйв Маджумдар предлагает американскому флоту уделить большее внимание проекту создания беспилотного палубного топливозаправщика MQ-25 Stingray.

ИА REGNUM обращает внимание, что автор статьи отметил далеко не все противокорабельные возможности Вооруженных Сил Российской Федерации. В частности, он почему-то не упомянул российские крылатые ракеты "Калибр" с дальностью поражения целей до двух с половиной тысяч километров. А ведь эта ракета может прилететь и из Черного моря в Адриатическое.