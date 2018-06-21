Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

У американских авианосцев в Балтийском море нет шансов на выживание

22.06.2018 ИА Regnum 534 0
0
Понравилась новость?
 0
Атомный ударный авианосец США Gerald R. Ford
Атомный ударный авианосец США Gerald R. Ford.
Источник: © Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy via AP

Американский журнал The National Interest 19 июня этого года опубликовал статью с названием "Будут ли авианосцы бесполезны в войне против России?". Автор - Дэйв Маджумдар.

В данном материале анализируется использование американских авианосных групп в акватории Балтийского моря в случае войны с Россией, и автор приходит к малоутешительным выводам.

По мнению Дэйва Маджумдара, авианосец класса Nimitz или Ford слишком велик и слишком уязвим для использования в ограниченном пространстве Балтийского моря. Более того, современные российские береговые и морские противокорабельные крылатые ракеты представляют весьма реальную угрозу для авианосцев ВМС США.

Так, противокорабельная крылатая ракета П-800 "Оникс" способна поражать цели на дальностях до 300 километров, а некоторые модификации и до 600 километров. В первом случае, это предполагает поражение любых надводных кораблей, действующих в Балтийском море от Калининградской области до шведского побережья. Во втором случае речь идет об эффективном поражении надводных целей на большей части Балтийского моря.

Существуют авиационная, корабельная, подводная и наземная модификации ракеты. Но автор отдельно выделяет российскую систему береговой обороны "Бастион-П", оснащенную ПКР П-800 "Оникс".

Невысоко оценивая потенциал Балтийского флота России в целом, он в то же время еще раз отмечает наличие у него мощных противокорабельных ракет различного базирования. Не забыл автор и про оперативно-тактические ракеты "Искандер-М" с дальностью в 350 километров, а также про комплексы ПВО: С-300 и С-400.

Как вариант выхода из этой патовой ситуации Дэйв Маджумдар описывает вариант действий, который отрабатывался на ежегодных многонациональных учениях НАТО в Прибалтике BALTOPS-2018. Эти учения, кстати, проводятся с 1972 года.

Впервые с 1972 года самолеты F/A-18E/F Super Hornet и EA-18G Growler, размещенные на американском авианосце "Гарри Трумэн", принимали участие в этих учениях. При том, что сам авианосец находился не на Балтике, а в Адриатическом море, у побережья Италии.

Но в данном варианте использования палубной авиации необходима дозаправка самолетов в воздухе, чтобы увеличить ее радиус действия. Так как аэродромы базирования топливозаправщиков на Европейском ТВД находятся в зоне досягаемости российских средств поражения, Дэйв Маджумдар предлагает американскому флоту уделить большее внимание проекту создания беспилотного палубного топливозаправщика MQ-25 Stingray.

ИА REGNUM обращает внимание, что автор статьи отметил далеко не все противокорабельные возможности Вооруженных Сил Российской Федерации. В частности, он почему-то не упомянул российские крылатые ракеты "Калибр" с дальностью поражения целей до двух с половиной тысяч километров. А ведь эта ракета может прилететь и из Черного моря в Адриатическое.
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ИА Regnum
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
США
Швеция
Продукция
EA-18
F-18
MQ-25 Stingray
Super Hornet
Бастион
Искандер
П-800 Оникс
С-300
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Nimitz
Авианосец
БФ
Военные учения
Калибр КР

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.06 00:12
  • 9
Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
  • 23.06 00:11
  • 73
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 22.06 23:01
  • 132
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 22.06 22:49
  • 51
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 22.06 22:48
  • 56
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 22.06 22:28
  • 32
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 22.06 21:56
  • 29
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 22.06 21:16
  • 70
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 22.06 19:32
  • 23
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 22.06 19:14
  • 4
Ликвидатор беспилотников и вертолетов получит новейшие снаряды
  • 22.06 15:27
  • 2
С кем "русские ЧВК" конкурируют на африканском рынке военных услуг
  • 22.06 14:59
  • 11
Новый российский танк "Терминатор" может превзойти самое смертоносное оружие Америки
  • 22.06 14:27
  • 3
Россия доделала "Науку"
  • 22.06 12:48
  • 1
"Истинно" украинский "Объект 477" назвали убийцей "Арматы"
  • 22.06 12:09
  • 1
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
другие обсуждаемые темы