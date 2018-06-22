Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
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Никол Пашинян в кабине многофункционального российского истребителя Су-30СМ.
Источник: Facebook
Ереван находится на продвинутой стадии переговоров по приобретению российских истребителей Су-30СМ
Информация о приобретении Арменией российских истребителей Су-30СМ, просочившаяся в прессу, говорит о готовности Еревана к старту развития собственного флота истребительной авиации. Что могло стать причиной такого решения армянского руководства, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.
Имеющийся в распоряжении армянских ВС парк штурмовиков состоит из машин Су-25, а истребителей нет вообще. Поэтому усиление в виде способных решать различные боевые задачи истребителей поколения 4++, к которому относятся Су-30СМ, могло бы значительно продвинуть боеспособность армянских ВС в целом. Если находящиеся на российской авиабазе "Эребуни" истребители МиГ-29 также будут заменяться на Су-30СМ, это может сильно упростить задачу техобслуживания и размещение необходимой инфраструктуры.
Усиление азербайджанских ВС оперативно-тактическими ракетами производства Израиля и белорусско-китайскими РЗСО "Полонез" имеет теоретическую возможность ослабить ПВО Армении в случае внезапного нападения со стороны Азербайджана. Поэтому наличие истребителей Су-30СМ, способных как бороться за господство в воздухе, так и применять высокоточное оружие по наземным целям, может стать эффективным ответом на упомянутую угрозу.
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21.06.2018
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принадлежат ИА Regnum
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штурм
3877
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№1
22.06.2018 08:45
Когда Армения начнет платить живые деньги за поставку вооружений, а не выпрашивать очередной кредит который никогда не вернёт, тогда и получит Су-30СМ.
Эти МФИ ждут и в ВКС и в морской авиации, пока свои летчики летают на старых Су-27 и Су-24 никаких "благотворительных" поставок Армении не должно быть.
Нам Калининград нужно защищать, Сахалин, Курилы, а что будет с Карабахом думать в последнюю очередь.
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стрелец
23
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№2
22.06.2018 09:40
штурм, вообще то СУ30 снимают с произврлства, для полного перехода на производство 35х. насчёт поатежа, так можно рассчитаться иными активами, которые интересны РФ, такие есть. да и в свете заметного усиления воздушной составляющей Азербайджана, естественно желание РА приобрести эти машины. у нас таки должны быть сильные союзники, али как?
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штурм
3877
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№3
22.06.2018 10:30
Цитата, q
естественно желание РА приобрести эти машины.
Один мудрый человек сказал: "Наши желания должны соответствовать нашим возможностям"
Пока максимальные реальные возможности Армении - это закупка эскадрильи отремонтированных и слегка модернизированных для работы по земле МиГ-29 из резерва ВКС РФ.
Для данного ТВД с учётом финансовых возможностей Армении вполне достаточно.
Потребности только морской авиации составляют 120-150 Су-30 СМ и пока на данный самолёт будут покупатели никто конвейер не остановит.
У Индии очередной "выкрут мозга" возьмут да и закажут вместо ЛФИ 70 -100 ед. Су-30МКИ, Белорусы и Казахи ждут свои Су-30 СМ.....
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просто экспл
4296
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№4
22.06.2018 12:01
Цитата, штурм сообщ. №3
Белорусы и Казахи ждут свои Су-30 СМ.....особенно беларусы . казахи не сильно ждут , они их за деньги покупали , не как армяне .
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стрелец
23
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№5
22.06.2018 13:23
штурм, объясните мне, чем это РБ и РК более союзники для РФ, нежели РА? почему так снисходительно вы с барсконо плеча бросаете РА “слегка модернизированные“ , “заточенные по ударам по земле“? вы предлагаете бомберами или штурмовиками бороться против израильских БПЛА? если вы хотите, что б и далее за союзников погибали русские солдаты/лётчики, то флаг вам в руки. если вы хотите, что б единственный союзник в Закавказье и в Южном Кавказе был слаьее соседей, флаг вам в руки. наверное вам по душе пальмовое масло ? продать СУ35 по бартеру _ это здорово. а вот в вашу голову никак не войдет мысль, что за эти машины РА готова отдать свои активы, которые принесут РФ гораздо больше навара. успокойтесь, уж армяне не так глупы, что б просить СУ30 в долг, это ж не неподъёмный долг.
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gerrfrost
3743
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№6
22.06.2018 13:28
Цитата, стрелец сообщ. №5
за эти машины РА готова отдать свои активы, которые принесут РФ гораздо больше навара.Что за активы, сколько стоят?
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штурм
3877
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№7
22.06.2018 23:41
Цитата, q
штурм, объясните мне, чем это РБ и РК более союзники для РФ, нежели РА?Во-первых у Белоруссии и Казахстана нет продолжающегося уже 30 лет вооруженного конфликта.
Во-вторых почему вы считаете что Армения единственный союзник в закавказье?
Азербайджан может быть ничуть не меньшим партнером и союзником России если она пересмотрит "однобокую" позицию в поддержку Армении по Карабаху.
С Азербайджаном на много больше возможностей для сотрудничества, торговли и совместных проектов в отличии от " запертой" со всех сторон, полунищей и не имеющей общей границы с Россией.
В третьих, Казахстан и Минск значительно больше платежеспособны чем Ереван В четверых Ереван давно уже играет с Россией в политику шантажа и угрозы переключится на сотрудничество с США.
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Grey_wolf
3633
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№8
23.06.2018 00:03
Цитата, q
Если находящиеся на российской авиабазе "Эребуни" истребители МиГ-29 также будут заменяться на Су-30СМА зачем там вообще су?
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Селекат
959
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№9
23.06.2018 00:12
Что заставило прочитать данную новость?- шесть комментов к ней...
СТРЕЛЕЦ.
Рад за Вас , что Вы интересуетесь происходящим в подбрюшье своей страны ...тобишь нашими проблемами...
Я вижу Вы в восторге от того примата , что собственноручно селфится (ПРЕМЬЕР-МИНИСТР!!!)
на борту Российского аппарата?))))))- до сих пор видать не слезшего с революционного столба?
И это ВАШ единственный союзник в регионе ?
А по Вашему отношению к РБ и РК- выходит , что это вообще единственный Ваш союзник ?
Союзник добивающийся международного признания НКР, но сам его не признающий?
Союзник не признающий до сих пор ни ЮО ни Абхазию , ни Крым ?...- но требующий халявное вооружение и безвозвратные кредиты...господи ! - еще и признания РОССИЕЙ НКР!!!
Не буду цитировать Ваш пост...Просто за дам пару вопросов ...( за просто ответ буду благодарен несказанно :-
Почему Ваши солдаты должны погибать за Армению если будет АТО в Карабахе?(Россия ж по моим разведданным не признала ж его частью Армении)- а моя республика не претендует на земли Армении?
Почему Россия должна ( обязана по армянскому мнению)вооружать, кредитовать , защищать.инвестировать. и еще много-много ...ать для Армении?- Стране голосовавшей за исключение России из ПАСЕ???....- после отжатия Крыма ...( о моём мнении про Крым поговорим как нибудь отдельно)
Вам когда-нибудь приходилось видеть в живую мертвых русских солдат ?...А мне к несчастью доводилось...- хотел сказать подохнувших , но скажу ПОГИБШИХ в Карабахе за правое армянские дело ...)))
Поставил хохотливые скобки ... -Смешно??? - Лично мне не очень...((((
ИМХО- РОССИЯ всегда имела подхалимов и захребетников за коих не раз бросалась в омут ...- но , к сожалению , так и не научилась нет не выбирать союзников ,а отличать прихлебателей от искренних врагов... Ответьте :- Кто хуже?
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