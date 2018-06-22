Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?

Селекат 959

№9 23.06.2018 00:12 Что заставило прочитать данную новость?- шесть комментов к ней...



СТРЕЛЕЦ.



Рад за Вас , что Вы интересуетесь происходящим в подбрюшье своей страны ...тобишь нашими проблемами...



Я вижу Вы в восторге от того примата , что собственноручно селфится (ПРЕМЬЕР-МИНИСТР!!!)

на борту Российского аппарата?))))))- до сих пор видать не слезшего с революционного столба?

И это ВАШ единственный союзник в регионе ?

А по Вашему отношению к РБ и РК- выходит , что это вообще единственный Ваш союзник ?



Союзник добивающийся международного признания НКР, но сам его не признающий?

Союзник не признающий до сих пор ни ЮО ни Абхазию , ни Крым ?...- но требующий халявное вооружение и безвозвратные кредиты...господи ! - еще и признания РОССИЕЙ НКР!!!

Не буду цитировать Ваш пост...Просто за дам пару вопросов ...( за просто ответ буду благодарен несказанно :-



Почему Ваши солдаты должны погибать за Армению если будет АТО в Карабахе?(Россия ж по моим разведданным не признала ж его частью Армении)- а моя республика не претендует на земли Армении?



Почему Россия должна ( обязана по армянскому мнению)вооружать, кредитовать , защищать.инвестировать. и еще много-много ...ать для Армении?- Стране голосовавшей за исключение России из ПАСЕ???....- после отжатия Крыма ...( о моём мнении про Крым поговорим как нибудь отдельно)





Вам когда-нибудь приходилось видеть в живую мертвых русских солдат ?...А мне к несчастью доводилось...- хотел сказать подохнувших , но скажу ПОГИБШИХ в Карабахе за правое армянские дело ...)))

Поставил хохотливые скобки ... -Смешно??? - Лично мне не очень...((((

ИМХО- РОССИЯ всегда имела подхалимов и захребетников за коих не раз бросалась в омут ...- но , к сожалению , так и не научилась нет не выбирать союзников ,а отличать прихлебателей от искренних врагов... Ответьте :- Кто хуже?