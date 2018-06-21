Российским офицерам нужен дух инноваций, заявил Герасимов



Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Офицерскому корпусу необходим дух инноваций, чтобы еще выше поднять престиж российской армии, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, поздравляя выпускников Военной академии Генштаба.

"Нам необходим дух инноваций в офицерском корпусе, что позволит еще выше поднять престиж Вооруженных сил. И выпускники академии должны выступить локомотивом такой работы", - сказал Герасимов.

Глава Генштаба выразил уверенность, что "фундаментальные знания, полученные в элитном военно-учебном заведении, открывают перед выпускниками широкие служебные перспективы и позволяют наиболее полно реализовать свой интеллектуальный потенциал в интересах обеспечения безопасности Родины".

"России нужны грамотные и волевые офицеры, специалисты-профессионалы, способные выработать новые требования к личному составу, военным кадрам будущего и к организации их обучения, которые станут основой современных, мобильных и хорошо оснащенных российских Вооруженных сил", - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что российские генералы и офицеры после выпуска будут служить в качественно изменившихся Вооруженных силах.

"Благодаря увеличению интенсивности боевой подготовки, развитию всеармейских состязаний, в армии и на флоте вырос профессионализм военнослужащих, и повысилась их готовность к выполнению боевых задач. Способствовал этому и опыт, полученный при выполнении задач в Сирии", - отметил глава Генштаба.

Он также сообщил, что в 2018 году семь российских офицеров и два представителя иностранных государств стали золотыми медалистами, 45 слушателей получили дипломы с отличием, в чем большая заслуга профессорско-преподавательского состава, командования, всех сотрудников "главной военной школы России".

За 185 лет в стенах Академии Генштаба было подготовлено свыше 23 тысяч офицеров, генералов и адмиралов, а также более 2,5 тысячи представителей армий иностранных государств.