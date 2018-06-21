Танк Т-72 станет брендом
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Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Уралвагонзавод" планирует забрендировать танк Т-72, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации.
Представитель УВЗ пояснил, что сделать это предполагается в рамках корпоративной программы по восстановлению прав на интеллектуальную собственность, которая проводится по требованию "Ростеха".
"Сейчас в ведение корпорации возвращается бренд "Танк Т-72", - сказал он.
Собеседник агенства отметил, что уже забрендированы 152-миллиметровая самоходная гаубице "Мста-С" производства "Уралтрансмаша" и тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", которую делает "Омсктрансмаш". То же самое ожидает и все остальные изделия предприятий корпорации УВЗ.
Т-72 "Урал" - самый массовый основной боевой танк второго поколения. Был принят на вооружение в СССР с 1973 года. Экспортировался в страны Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию, до сих пор стоит на вооружении стран СНГ. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M84), Польше (PT-91), Чехословакии и Индии которые, в свою очередь, также их экспортировали.
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21.06.2018
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