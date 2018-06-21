В США новые российские подлодки назвали существенным шагом вперед
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Предположительно перспективная АПЛ пятого поколения "Хаски".
Источник: malachite-spb.ru
Российские атомные подводные лодки пятого поколения "Хаски", строительство которых начнется в ближайшие несколько лет, станут существенным шагом вперед по сравнению с уже принятыми на вооружение субмаринами.
К такому выводу пришло американское издание The National Interest, отметившее, что создание "Хаски" может показаться избыточным, ведь сейчас активно строятся АПЛ проекта 885 "Ясень". То же СМИ совсем недавно включило эту субмарину в Топ-5 самых опасных в мире, дескать, ну куда же дальше? Однако "Хаски" будут отличаться наличием гиперзвукового оружия, беспилотных подводных и летательных аппаратов, новой системой управления, а также вдвое сниженной акустической заметностью. При этом стоимость субмарины может оказаться вдвое меньше, нежели у "Ясеней".
Как уже писала "РГ", АПЛ "Хаски" вооружат гиперзвуковыми противокорабельными ракетами "Циркон", сейчас идут их государственные испытания. На одном из тестов 10-метровая ракета показала скорость в 8 Махов. Дальность полета "Циркона" - 350-500 километров. Всего же "Хаски" смогут нести до 40-48 крылатых ракет разных типов, в том числе "Калибров" и "Ониксов" (скорость - 2,5 Маха).
Некоторые источники также сообщали, что "Хаски" смогут нести беспилотные системы "Посейдон", предназначенные для доставки ядерного боеприпаса к берегам потенциального противника и атаки критически важных объектов из-под воды. Впрочем, подтверждения этой информации пока не было.
Что касается низкой акустической заметности, то она будет достигнута за счет широкого применения композиционных материалов.
Алексей Иванов
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21.06.2018
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