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Сирия: наступление Т-90 поддержит самая мощная РСЗО "Голан-1000"

22.06.2018 Вестник Мордовии 613 0
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Golan-1000
Тяжелая штурмовая реактивная установка Golan-1000.
Источник: vestnik-rm.ru

Сирийская армия сосредоточила в провинции Даръа крупную танковую группировку для новой операции против боевиков. На автомобильных трейлерах можно увидеть старые Т-55 и Т-62. Среди них есть и трофейная техника, отбитая у противника.

Это различные версии машин семейства Т-72, в том числе модернизированные при помощи итальянцев танки с тепловизорами и панорамными прицелами. Разумеется, не обойдется и без самых современных в Сирии машин - Т-90А. Скорее всего, здесь будет сосредоточена большая часть из них при поддержке боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.

Также в район переброшен очень мощный артиллерийский кулак из 122-мм, 130-мм и 152-мм буксируемых и самоходных орудий.

В боевых порядках замечено большое количество автомобилей с автоматическими зенитными пушками калибра 23 и 57 мм.

Судя по масштабам подготовки, в бой вступят и реактивные системы залпового огня - "Град", "Ураган" и "Смерч", а также изготовленные в Сирии РСЗО. По данным ряда сирийский источников, именно в ходе этого наступления будет впервые опробована одна из самых мощных реактивных систем - 500-мм "Голан-1000".

Трехствольная установка, выполненная на базе Т-72, может запускать реактивные снаряды весом в полтонны. РСЗО - это разработка местных конструкторов. Впервые о ней стало известно в середине мая текущего года.


Дмитрий Лемешко
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Сирия
Продукция
БМП-1
БМП-2
Т-55
Т-62
Т-72
Т-90 "Владимир"

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