Путину не терпится представить миру С-500 в ответ на западные санкции



Зенитные ракетные комплексы C-400 во время тренировки парада Победы на военном аэродроме в Ростове-на-Дону.

Источник: © РИА Новости, Сергей Пивоваров Зенитные ракетные комплексы C-400 во время тренировки парада Победы на военном аэродроме в Ростове-на-Дону.Источник: © РИА Новости, Сергей Пивоваров

Недавно появились две новости относительно российских противоракетных комплексов С-500. По сообщениям американских СМИ, комплекс был протестирован. Ракета попала в цель, расположенную на расстоянии 481 километра, что на 80 километров дальше, чем в прошлый раз. Российские СМИ, в свою очередь, сообщили, что на военно-промышленной конференции в Сочи Путин заявил о необходимости завершения разработки комплексов С-500, чтобы скорее принять их на вооружение.

Путин лично занялся этим вопросом, чтобы ускорить конструкторские работы. Прежде всего они необходимы для противостояния западным санкциям. После начала кризиса на Украине страны Запада во главе с США стали оказывать сильное давление на Россию как с помощью экономических санкций, из-за которых выросли цены на многие товары, так и в военной сфере.

Оказавшись в ситуации, предполагающей противостояние НАТО, русский народ и российская экономика были вынуждены принимать реальные меры, так как противник существенно превосходил их по силам. По словам самого Путина: "Тысячи слов протеста не сравнятся с выдвижением одного крыла моих стратегических бомбардировщиков". Россия за последние годы действительно разработала большое количество нового вооружения, например, гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал", способный развивать скорость до десяти Махов (в аэродинамике отношение скорости течения в данной точке газового потока к местной скорости распространения звука в движущейся среде, скорость 10 Махов примерно равна 12,2 тысячам километров в час - прим. ред. ). Путин назвал его "смертоносным оружием, способным обойти американские ПРО". Однако в области технологий противоракетной обороны России похвастаться особо нечем. Люди еще помнят, как Россия блеснула своим новым оружием в сирийской войне. Однако американские "Томагавки" дважды атаковали Сирию с воздуха, израильские F-35 вторгались в воздушное пространство страны, но С-400 так и не были задействованы. Российская сторона озвучила тогда немало причин подобного поведения. В любом случае было бы сложно предугадать результат попытки перехватить "Томагавки" или F-35 при помощи С-400. К тому же США заявили, что планируют заменить управляемые ракеты типа "Томагавк" на ракеты AGM-158C, которые способны достигать цель с еще большей точностью. Появление именно этих ракет заставило Россию задуматься над скорейшим изобретением противоракетного комплекса, превосходящего по характеристикам не только отечественный С-400, но и американский THAAD.

Меткость С-500 пока еще не удалось установить, а по одной только дальности стрельбы сложно дать оценку комплексу ракет класса "земля-воздух". Россия громко заявляет, что С-500 - "единственный в мире противоракетный комплекс, способный поражать реальные цели на любой высоте, передвигающиеся с любой аэродинамической силой и по любой траектории". В то же время точные технические характеристики противоракетного комплекса держатся в строжайшем секрете. Мир узнает о С-500 только из российских СМИ и только самые общие сведения.

По материалам и аналитике, появившимся недавно в иностранных СМИ, С-500 имеет следующие сильные стороны: во-первых, высота траектории достигает 180 километров, а значит, данный комплекс, как и американский THAAD, может сбивать ракеты на конечном отрезке их полета, перехватывать баллистические ракеты средней дальности в атмосфере и вне атмосферы. Во-вторых, дальность стрельбы С-500 превышает 500 километров, что позволяет данному комплексу перехватывать самолеты НАТО, ведущие огонь вне пределов видимости. В-третьих, С-500 более маневренный при перехвате ракет, может поразить цель, летящую со скоростью 7 км/сек, а также способен перехватывать баллистические и гиперзвуковые ракеты, и даже низкоорбитальные спутники и другие цели, находящиеся в ближнем космосе.

Кроме того, суть С-500 заключается в перехвате ракет. Для этого применяется тот же способ, что и в С-400: для использования на большой, средней и малой дальности существуют разные ракеты-перехватчики. Ракету-перехватчик для большой дальности 40H6 в новом комплексе модифицировали в модель 77H6H-1: теперь вместо конечного наведения в ракете используется система тепловидения, что позволило избавиться от применения радиолокационного управления при использовании ракеты на дальних расстояниях. Система инфракрасного самонаведения позволяет ракете самостоятельно достигать цели.

Изначально С-500 планировалось построить к 2020 году, но из-за возникшей в 2016 году напряженности в международной обстановке российское военное ведомство объявило о досрочном завершении конструкторских работ и поступлении комплекса на вооружение в 2017 году. Тогда эксперты говорили, что "любое новое оружие в России поступает на вооружение не раньше, чем через пять лет после объявления о его полной готовности. Поэтому получение противоракетных комплексов С-500 скорее всего затянется". Сейчас С-500 еще нельзя подвести под какие-либо стандарты, специалисты в России и за рубежом заявляют, что технические работы еще не закончены и поставка комплекса на вооружение в срок вряд ли произойдет. Однако существуют также мнения, что все будет происходить так же, как и с С-400: сначала комплекс в недоделанном виде опробуют в войсках, затем устранят недочеты и официально объявят о поставке на вооружение. Нам сложно сказать, сможем ли мы больше узнать о С-500 в ближайшее время.

China.com, Китай