Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

РКК "Энергия" испытает новый ракетный двигатель, работающий на йоде

22.06.2018 ТАСС 790 0
0
Понравилась новость?
 +1

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

Испытания пройдут в конце июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты РКК "Энергия" разрабатывают новый электроракетный двигатель, работающий на йоде, его испытания планируется провести в конце июня. В 2022 году планируется испытать двигатель на борту МКС и на грузовом корабле "Прогресс", сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.

"Наземные испытания двигательной установки разработчики проведут уже в конце июня", - сказал один из руководителей проекта, инженер-конструктор Павел Щербина, которого цитирует пресс-служба РКК "Энергия".

Специалисты предприятия запатентовали систему хранения и подачи йода для перспективного электроракетного двигателя (ЭРД), уточнили в пресс-службе.

"На 2022 год запланирован эксперимент "Островский", названный так в честь автора идеи старшего научного сотрудника корпорации Валерия Островского использовать "чистый" реактивный иод в качестве так называемого рабочего тела двигателя - вещества, необходимого для получения импульса тяги. Предполагается первую часть эксперимента провести на борту МКС, а вторую - с использованием грузового корабля "Прогресс". После отстыковки корабль будет еще месяц находиться на орбите для испытаний новых, работающих на йоде электроракетных двигателей", - сообщили на предприятии.

Преимущества нового двигателя

В РКК "Энергия" пояснили, что преимущество двигателя с использованием йода, прежде всего, в его экономичности. "В существующих ЭРД в качестве рабочего тела традиционно используется ксенон, который значительно дороже йода. Кроме того, система подачи и хранения ксенона достаточно сложная и громоздкая, что значительно увеличивает габариты и массу двигательной установки. Еще один важный момент - количества производимого ксенона недостаточно для решения перспективных задач космонавтики, например, полетов на Луну", - отметили в пресс-службе.

На предприятии уточнили, что йод хорошо хранится в твердом состоянии и может быть легко превращен в газ без применения многоступенчатой системы понижения давления. "При ресурсных испытаниях возможна также рециркуляция йода. Как следствие - стоимость наземной отработки такого ЭРД в десятки раз ниже, при этом параметры двигателей на йоде как минимум не уступают аналогичным характеристикам ЭРД на ксеноне", - рассказали в РКК "Энергия".

Предложенный конструкторами "Энергии" вариант двигателя будет оснащен безрасходным катодом-нейтрализатором, что позволит обойтись без дополнительного газообразного рабочего тела - ксенона или аргона. Такой двигатель может использоваться как маршевый для коррекции орбиты, например, на спутниках связи, а также при решении транспортных задач дальнего космоса, добавили на предприятии.
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
МКС
Прогресс ТГК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.06 00:12
  • 9
Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
  • 23.06 00:11
  • 73
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 22.06 23:01
  • 132
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 22.06 22:49
  • 51
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 22.06 22:48
  • 56
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 22.06 22:28
  • 32
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 22.06 21:56
  • 29
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 22.06 21:16
  • 70
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 22.06 19:32
  • 23
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 22.06 19:14
  • 4
Ликвидатор беспилотников и вертолетов получит новейшие снаряды
  • 22.06 15:27
  • 2
С кем "русские ЧВК" конкурируют на африканском рынке военных услуг
  • 22.06 14:59
  • 11
Новый российский танк "Терминатор" может превзойти самое смертоносное оружие Америки
  • 22.06 14:27
  • 3
Россия доделала "Науку"
  • 22.06 12:48
  • 1
"Истинно" украинский "Объект 477" назвали убийцей "Арматы"
  • 22.06 12:09
  • 1
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
другие обсуждаемые темы