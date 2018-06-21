BAE Systems победила в тендере на поставку ББМ ACV 1.1 КМП США



Прототип боевой машины Amphibious Combat Vehicle компании BAE Systems проходит полевые испытания морских пехотинцев. (BAE Systems).

Источник: https://www.defensenews.com/ Прототип боевой машины Amphibious Combat Vehicle компании BAE Systems проходит полевые испытания морских пехотинцев. (BAE Systems).Источник: https://www.defensenews.com/

ЦАМТО, 21 июня. BAE Systems объявила о заключении по результатам тендера с командованием КМП США контракта стоимостью 198 млн. долл. на поставку первых 30 амфибийных ББМ ACV версии 1.1 (Amphibious Combat Vehicle Phase 1, Increment 1).

BAE Systems реализует данный проект совместно с Iveco Defense Vehicles.

Подписанное соглашение содержит опционы на поставку дополнительных машин (в общей сложности 204 ед.). В случае реализации опционов, стоимость программы может возрасти до 1,2 млрд. долл.

Машина ACV 1.1 обеспечит возможность высадки подразделений КМП США с борта десантного корабля на побережье в условиях волнения моря до 3 баллов и прибоя высотой 6 футов (1,8 м).

Как сообщал ЦАМТО, 24 ноября 2015 года командование Корпуса морской пехоты США объявило о заключении контрактов на строительство опытных образцов ACV 1.1 в рамках этапа конструирования и разработки технологии серийного производства (EMD) с компаниями BAE Systems Land and Armaments и SAIC, выбранными по итогам оценки предложений пяти претендентов.

Стоимость контракта с BAE Systems составила 103,8 млн. долл., с SAIC – 121,5 млн. долл. В рамках этих контрактов каждая компания в 2017 году поставила для проведения испытаний по 16 опытных образцов бронемашин. В течение последних 15 месяцев компании-претенденты поддерживали проводимую Корпусом морской пехоты оценку переданных на испытания ББМ.

Совместно с Iveco Defense Vehicles BAE Systems предложила КМП США бронированную машину, разработанную на базе ранее созданной итальянской компанией ББМ SUPERAV с колесной формулой 8x8. SAIC совместно с сингапурской ST Kinetics предложила усовершенствованную согласно требованиям КМП США версию ББМ "Террекс-2" с колесной формулой 8x8.

Как заявлено, новая ББМ оснащена новым 6-цилиндровым двигателем FPT Industrial Cursor 16 мощностью 700 л.с., который обеспечивает значительное увеличение мощности по сравнению с применяемыми КМП США ББМ AAV-7A1 (Assault Amphibious Vehicle). ББМ ACV сконструирована с учетом возможности дальнейшего усовершенствования при появлении новых технологий или требований. По сравнению с состоящей на вооружении техникой ББМ ACV обеспечивает более высокую мобильность и защиту от подрыва на минах экипажа и десанта (машина рассчитана на перевозку трех членов экипажа и 13 морских пехотинцев).

Работы в рамках программы производства будут выполняться на предприятиях компании в Айкене (шт.Южная Каролина), Стерлинг-Хайтсе (шт.Мичиган), Миннеаполисе (шт.Миннесота), Стаффорде (Великобритания), Сан Хосе (шт.Калифорния) и Йорке (шт.Пенсильвания). Поставка техники начнется в 2019 году.

В перспективе Командование КМП США рассчитывает на переход проекта от версии ACV 1.1 к ACV 1.2 за счет внесения конструктивных изменений. КМП США планирует, что машина версии ACV 1.2 достигнет состояния начальной готовности к боевому применению к 2023 ф.г. Программа поставка всех новых вариантов ББМ, а также модернизация существующих десантно-высадочных средств (AAV-7A1) должна быть завершена к 2028 ф.г.