Израильские РЛС EL/ M-2084 не могут использоваться в системе ПВО НАТО



Антенна РЛС EL/M-2084.

Источник: www.mda.mil Антенна РЛС EL/M-2084.Источник: www.mda.mil

ЦАМТО, 21 июня. Предложенная Чехии израильской компанией Elta Systems (подразделение IAI) мобильная многофункциональная РЛС EL/M-2084 не может быть интегрирована в архитектуру системы ПВО/ПРО НАТО, поскольку не производится страной-членом альянса.

Об этом Минобороны Чехии уведомил Уполномоченный орган комитета по противовоздушной и противоракетной обороне НАТО (The NATO Air and Missile Defence Committee).

Как отметил в этой связи премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, это "экстраординарное заключение". По заявлению главы чешского правительства, ранее он обсуждал вопрос поставки с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который заверил его, что РЛС применяется Вооруженными силами Израиля и приобретена Канадой, являющейся членом НАТО.

Теперь полученные документы будут рассмотрены Министерством обороны Чехии с учетом того, что хотя Канада и закупила данную систему, она не может быть включена в систему ПВО НАТО.

По информации Чешского национального агентства кибернетической и информационной безопасности (NUKIB), основной проблемой предложенной Elta Systems системы является то, что она использует программное обеспечение, которое не сертифицировано НАТО и, следовательно, представляет потенциальную угрозу безопасности альянса.

По словам министра обороны Чехии Карлы Шлехтовой, данный вопрос является частью более широкой проблемы, с которой сталкиваются некоторые члены НАТО, которые закупают системы, созданные за пределами альянса. Как заявила министр, данная проблема требует скоординированного решения.

Как сообщал ЦАМТО, МО Чехии объявило открытый тендер на поставку 8 новых мобильных трехкоординатных РЛС MADR в 2014 году. Они предназначены для замены устаревших станций советского производства. 14 декабря 2016 года Министерство обороны Чехии объявило о выборе Elta Systems, предложившей РЛС EL/M-2084, победителем конкурса. Стоимость продажи была оценена в 3,6 млрд. чеш. крон (175 млн. долл.).

Учитывая близость выборов, экс-министр обороны Чехии Мартин Стропницкий принял решение не подписывать контрактные документы до формирования нового Кабинета министров. Назначенная в правительстве Андрея Бабиша министром обороны Карла Шлехтова сразу же приступила к пересмотру ряда ключевых программ закупки ВиВТ, контракты на поставку которых не были подписаны. В январе 2018 года она дала распоряжение о полном пересмотре контракта с Elta Systems на поставку РЛС EL/M-2084. В частности, эксперты Минобороны должны были дать четкий ответ на вопрос о том, совместимы ли эти РЛС с архитектурой ПВО/ПРО НАТО. Кроме того, предполагалось проверить условия контракта с привлечением юристов и проанализировать его в Министерстве иностранных дел.

В ближайшее время правительство Чехии намерено обсудить вопрос закупки РЛС и принять решение о его продолжении с учетом требований НАТО.