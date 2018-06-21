Строительство эсминца "Лидер" может начаться после 2020 года
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Модель перспективного атомного ледокола проекта 10150 (шифр "Лидер").
Источник: sudostroenie.info
ЦАМТО, 21 июня. Строительство эскадренного миноносца типа "Лидер" может начаться после 2020 года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Виктор Бурсук.
"Выполнен аванпроект, по результатам мы принимаем решения, в ближайшее время начнется разработка технического решения и после 2020 года – строительство", – сказал он.
Как напоминает агентство, ранее сообщалось, что эскизный проект эсминца "Лидер" 23560 (экспортный вариант "Шквал") разработало Северное проектно-конструкторское бюро. Предполагается, что корабль будет 200 м в длину и 20 м – в ширину, водоизмещение – около 17,5 тыс. т. "Лидер" сможет развивать скорость до 30 узлов, автономность плавания составит до 90 суток. На вооружении эскадренного миноносца будет порядка 60 противокорабельных крылатых ракет, 128 зенитных управляемых ракет и 16 противолодочных управляемых ракет.
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21.06.2018
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