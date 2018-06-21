Компания "Туполев" передала в эксплуатацию очередной Ту-214 в специальной модификации



Первый полученный Министерством обороны России самолет специального назначения-пункт управления Ту-214ПУ-СБУС (серийный номер 529, регистрационный номер RA-64529). Чкаловский,март 2018 года.

Источник: Руслан Боровик / russianplanes.net ( ссылка ) Первый полученный Министерством обороны России самолет специального назначения-пункт управления Ту-214ПУ-СБУС (серийный номер 529, регистрационный номер RA-64529). Чкаловский,март 2018 года.Источник: Руслан Боровик / russianplanes.net ( ссылка )

ЦАМТО, 21 июня. Компания "Туполев", входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации, передала в эксплуатацию очередной Ту-214 в специальной модификации.

Ту-214 ПУ-СБУС произведен в рамках контракта с Министерством обороны РФ казанским филиалом ПАО "Туполев". После ознакомительного полета, выполненного экипажем эксплуатирующей организации, самолет осуществил перелет к месту базирования.

Это второй Ту-214 данной модификации, построенный предприятием по заказу Минобороны России. Первый Ту-214 ПУ-СБУС был передан в эксплуатацию 26 марта 2018 года. Всего на казанском филиале ПАО "Туполев" построено 30 самолетов Ту-214 различных модификаций.Как отметил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов, "специализируясь на проектировании и изготовлении самолетов дальней авиации, "Туполев" также производит самолеты на базе Ту-214 в специальном оснащении для государственных нужд. Все комплектующие в составе этих самолетов – отечественного производства, что отвечает основному требованию государственных заказчиков. Портфель предварительных заказов на Ту-214 различных модификаций сформирован до 2026 года".

Ту-214 – магистральный узкофюзеляжный двухдвигательный самолет, отличается топливной экономичностью и высоким уровнем комфорта. Основное назначение специальной модификации Ту-214 ПУ-СБУС – обеспечение дополнительных каналов связи абонентам.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".