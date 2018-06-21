В соединение ПВО в Сибири поступила новейшая радиолокационная станция "Небо-УМ"
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Радиолокационный комплекс 55Ж6УМЕ «Небо-УМЕ».
Источник: janes.com
ЦАМТО, 21 июня. В соединение противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, по гособоронзаказу на вооружение поступила новейшая радиолокационная станция "Небо-УМ".
"Небо-УМ" – это модифицированная модель следующего поколения радиолокационной станции "Небо-У" с изменением состава оборудования. Она предназначена для обнаружения различных целей – от сверхскоростных ракет до воздушных судов – и определения их координат.
Новая станция способна контролировать воздушное пространство в радиусе 600 км, обнаруживать объекты на высоте до 80 км и заблаговременно предотвратить атаку противника. "Небо-УМ" состоит из нескольких модулей – антенно-аппаратного комплекса, кабины управления с рабочими местами расчета и системы автономного электроснабжения.
На данный момент личный состав проходит переподготовку по освоению новой техники. В ближайшее время расчет радиолокационной станции "Небо-УМ" приступит к выполнению учебно-боевых задач, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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21.06.2018
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