Для ВМФ РФ в 2021 году планируется начать строительство БДК нового проекта



Головной построенный на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 во время Государственных испытаний, 2018 год.

Источник: АО "Объединенная судостроительная корпорация" Головной построенный на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 во время Государственных испытаний, 2018 год.Источник: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

ЦАМТО, 21 июня. Для ВМФ России в 2021 году планируется начать строительство большого десантного корабля нового проекта. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Виктор Бурсук.

"В соответствии с программой кораблестроения, утвержденной президентом нашей страны, для флота будут строиться большие десантные корабли. В этом году проектное бюро приступит к разработке проекта этих кораблей, и после завершения буквально через два года мы надеемся, что сможем заложить головной корабль новой серии", – сказал В.Бурсук.

Он отметил, что десантный корабль нового проекта по размерениям будет примерно таким же, как разработанный в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро" и построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде БДК "Иван Грен" проекта 11711. Вместе с тем, как отметил В.Бурсук, корабли нового проекта получат новые образцы вооружения и техники, будут улучшены мореходные качества, передает "РИА Новости".