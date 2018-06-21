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Для ВМФ РФ в 2021 году планируется начать строительство БДК нового проекта

22.06.2018 ЦАМТО 493 0
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БДК "Иван Грен" проекта 11711
Головной построенный на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 во время Государственных испытаний, 2018 год.
Источник: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

ЦАМТО, 21 июня. Для ВМФ России в 2021 году планируется начать строительство большого десантного корабля нового проекта. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Виктор Бурсук.

"В соответствии с программой кораблестроения, утвержденной президентом нашей страны, для флота будут строиться большие десантные корабли. В этом году проектное бюро приступит к разработке проекта этих кораблей, и после завершения буквально через два года мы надеемся, что сможем заложить головной корабль новой серии", – сказал В.Бурсук.

Он отметил, что десантный корабль нового проекта по размерениям будет примерно таким же, как разработанный в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро" и построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде БДК "Иван Грен" проекта 11711. Вместе с тем, как отметил В.Бурсук, корабли нового проекта получат новые образцы вооружения и техники, будут улучшены мореходные качества, передает "РИА Новости".
21.06.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711

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