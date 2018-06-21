Авиаполк на Южном Урале получил на вооружение самолет-разведчик Су-24МР



Самолет-разведчик Су-24МР. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Самолет-разведчик Су-24МР. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 21 июня. Смешанный авиаполк 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированный в Челябинской области, получил на вооружение модернизированный самолет-разведчик Су-24МР.

Су-24МР – тактический самолет-разведчик. Оборудован аппаратурой радиолокационной разведки с фиксацией изображений. Способен развивать сверхзвуковую скорость на предельно малых высотах, имеет изменяемую стреловидность крыла. Максимальная скорость – 1700 км/ч, практический потолок – 11500 м, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.