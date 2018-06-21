СМ-12, СМ-12ПМ



Самолет СМ-12П.

Источник: Валерий Агеев Самолет СМ-12П.Источник: Валерий Агеев

Приказом МАП от 12 декабря 1956 г. ОКБ-155 поручено провести работы по улучшению летно-тактических данных самолета МиГ-19С за счет изменения его аэродинамики и установки форсированных двигателей РД-9БФ-2 и РД-9БФ-2 с впрыском воды. К выполнению этого задания ОКБ приступило в ноябре 1956 г. Коллективом ОКБ и производства в 1957 г. был переоборудован серийный самолет МиГ-19СВ №61210404 под двигатели РД-9БФ-2.

Постановлением Совета Министров от 16 апреля 1958 г. и приказом ГКАТ от 24 апреля 1958 г. предусматривалась постройка на заводе №21 трех самолетов СМ-12П с системой вооружения К-51 в составе комплекса СМ-12-51 и предъявление комплекса на совместные испытания в сентябре 1958 г.

На самолете произвели следующие конструктивные изменения: - установили новый носовой кок с управляемым конусом и новый хвостовой кок; - для повышения живучести хвостовой части фюзеляжа по рекомендации ЦАГИ изменили схему ее продува; - установили новые патрубки обдува на фюзеляже, обтекатели на щитках шасси, на звеньесборниках и на фюзеляжном гребне; - установили доработанный электромеханизм стабилизатора АПС-4; - установили трубки ПВД-4 на крыле, триммер на руле поворота и радиодальномер СРД-1М "Конус".

Самолет СМ-12 19 апреля 1957 г. отправили на заводские испытания, которые проводились по двум программам.

Первый полет на нем совершил 23 июня 1958г. летчик-испытатель Г.К.Мосолов.

Летчик-испытатель Мосолов Г.К. Источник: Валерий Агеев

В период с 27 мая по 10 ноября 1958 г. заводские испытания проходил первый самолет из состава комплекса перехвата СМ-12-51 - СМ-12ПМ №66210101. За это время на нем выполнено 63 полета. Отработаны программы по испытанию самолета, автономным испытаниям станции ЦД-30 и летным исследованиям работы воздухозаборника.

Кроме этого на самолете СМ-12ПМ в период с 10 октября по 15 декабря 1958 г. выполнены программы заводских испытаний скоростных подвесных баков, устранения постоянной составляющей сигнала станции ЦД-30 и доводки серийной станции ЦД-30.

По первой программе с двигателями РД-9БФ (до получения РД-9БФ-2) было выполнено 15 полетов, по второй программе с РД-9БФ-2 - 15 полетов. Кроме того, выполнена программа испытаний на штопор - 5 полетов

Утвержденные программы заводских испытаний полностью выполнены с положительными результатами и 17 ноября 1958 г. самолет СМ-12ПМ предъявлен на контрольные государственные испытания.