«КАМАЗ» оценил развитие Производственной системы в ОАТ
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Спортивный грузовик команды «КАМАЗ-мастер» на на выставке «КомАвтоТранс».
Источник: http://kamaz.org/
Специалисты «КАМАЗа» с рабочим визитом посетили димитровградские предприятия Группы «Объединённые автомобильные технологии» (ОАТ), входящей в структуру Камского автогиганта.
В составе делегации – заместители председателя комитета развития Производственной системы «КАМАЗ» Артём Груздов и Павел Дмитриев. В числе сопровождающих – директор по Производственной системе Группы ОАТ Евгений Палей и другие руководители. На основе совместно разработанной годовой дорожной карты по взаимодействию в области Производственной системы Группы ОАТ, специалисты провели оценку уровня её развития, а также уровня развития качества, промышленной безопасности и охраны труда. Выше остальных оценена работа в сфере бережливого производства на предприятии «ДААЗ Штамп» (54%), ниже показатели «Автосвета» (35%) и «ДЗПМ» (26%). К концу года уровень развития Производственной системы на всех заводах площадки должен достичь 100%.
Помимо большого потенциала для развития предприятий, камазовцы отметили положительные результаты по завершённым проектам в области Производственной системы и своевременность действий по текущим проектам. Положительную оценку получили участок выключателей зажигания, участок сборки тросов, линия EMS, участок сборки задних фонарей в компаниях «ДААЗ Штамп» и «Автосвет». Евгений Палей напомнил, что главным фактором, определяющим успех развития Производственной системы, является вовлечённость первого руководителя в этот важный процесс и выразил благодарность топ-менеджерам предприятий Группы ОАТ за активную работу.
В рамках рабочей встречи руководители всех производственных площадок приняли участие в обучении комплексному инструменту развития «Shop Floor Management», которое провели специалисты «КАМАЗа». SFM – это система операционного менеджмента, основанная на принципах бережливого производства. Её использование позволит решить задачи по повышению прозрачности, оперативному принятию управленческих решений, а также повысить уровень кросс-функциональной коммуникации и снизить объёмы отчётности.
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21.06.2018
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