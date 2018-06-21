На форуме "Армия-2018" обсудят перспективы развития системы научно-технической экспертизы инновационных проектов
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Международный военно-технический форум Армия-2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
ЦАМТО, 21 июня. Вопросы развития системы научно-технической экспертизы результатов научных исследований, инновационных проектов и перспективных технологий военного и двойного назначения рассмотрят на конференции в рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2018".
Организатором проведения тематической конференции "Система научно-технической экспертизы результатов фундаментальных, прикладных и поисковых исследований. Актуальные проблемы и пути их решения" выступает Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.
Конференция проводится в развитие темы информационно-аналитического обеспечения инновационного развития системы вооружения Вооруженных сил Российской Федерации, начало которой было положено на форуме "Армия-2017". Особое внимание будет уделено вопросам межведомственного взаимодействия при проведении научно-технической экспертизы.
В ходе конференции 24 августа 2018 года специалисты органов военного управления, научно-исследовательских и образовательных организаций Минобороны России, а также представители экспертного сообщества других федеральных органов исполнительной власти и отечественных научных организаций, разработчики информационно-аналитических и экспертных автоматизированных систем обсудят опыт функционирования системы научно-технической экспертизы в Минобороны России, рассмотрят перспективные методы ее проведения и программно-технические решения автоматизации.
Участникам конференции предстоит выработать рекомендации по развитию организационных, методологических и технических основ системы научно-технической экспертизы.
Форум "Армия-2018" пройдет с 21 по 26 августа 2018 года на базе одной из ведущих выставочных площадок России – "Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка, в военных округах и на Северном флоте, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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21.06.2018
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