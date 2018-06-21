Предприятия Ростеха обеспечат бесперебойную работу «Северного потока-2»
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Газотурбинный двигатель ПС-90ГП-1.
Источник: http://все-про-гпа.рф/
Холдинг «Технодинамика» и Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех ведут совместную работу по производству газоперекачивающих агрегатов для проекта «Северный поток 2».
В рамках кооперации МПО им. И. Румянцева, входящее в холдинг «Технодинамика», выполняет поставки дозаторов управления и отсечных газовых клапанов в интересах «ОДК-Пермские моторы» для установки на двигатели типа ПС-90ГП. В дальнейшем, созданные на основе авиационного двигателя газоперекачивающие агрегаты, будут устанавливаться на новом экспортном газопроводе из России в Европу через Балтийское море
«Проект, который сегодня реализуют «Технодинамика» и «ОДК», является показательным примером успешной конверсии наших производств и продуктивной кооперации холдингов Госкорпорации Ростех», —отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.
По соглашению между предприятиями МПО им. И. Румянцева поставляет заказчику дозаторы управления стационарные ДУС-6,5М и отсечные газовых клапаны (ОГК). Дозаторы управления предназначены для подачи газообразного топлива к форсункам камеры двигателя, а клапаны —для открытия и закрытия подачи газообразного топлива в систему топливопитания.
На сегодняшний день в эксплуатацию отгружено более 2800 дозаторов и более 1700 клапанов различных модификаций, предназначенных для электронных и электронно-гидравлических систем автоматического регулирования и управления газотурбинными двигателями, газоперекачивающих станций и энергетических установок.
Высокоэффективные промышленные двигатели типа ПС-90ГП разработаны на базе семейства авиационных двигателей ПС-90А (предназначены для самолетов типа Ил-76, Ил-96, Ту-204/214). Они используются для механического привода в составе газоперекачивающих агрегатов и привода электрогенераторов газотурбинных электростанций. Двигатели типа ПС-90ГП, обладая высокими показателями надежности, успешно эксплуатируются рядом заказчиков (в частности, ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл»). Разработчик — АО «ОДК-Авиадвигатель», производитель — АО «ОДК-Пермские моторы».
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21.06.2018
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