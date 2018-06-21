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Российские военные за лето подготовят более 500 специалистов для армии Таджикистана

22.06.2018 ТАСС 502 0
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ВС Таджикистана
Военнослужащие ВС Таджикистана.
Источник: catoday.org

По данным ЦВО, таджикистанские военнослужащие, успешно сдавшие экзамены, примут участие в совместных учениях подразделений ВС двух стран

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Инструкторы 201-й российской военной базы в течение трех месяцев подготовят более 500 младших специалистов для армии Таджикистана. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Российские инструкторы три месяца на полигоне Ляур и Самбули будут обучать таджикистанских военнослужащих специальностям наводчиков-операторов и механиков-водителей танков Т-72 и БМП-2, водителей для БТР-80, командиров и наводчиков реактивных систем залпового огня "Град". Курс подготовки завершится выполнением упражнений контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, занятия начались 20 июня.

По данным военного округа, военнослужащие Таджикистана, успешно сдавшие квалификационные экзамены, получат соответствующие удостоверения и в новом учебном году примут участие в совместных учениях подразделений вооруженных сил двух стран.

Подготовка младших специалистов для армии Таджикистана была организована с начала 2015 года на основании Соглашения о пребывании российской военной базы на территории Республики Таджикистан.

201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Дислоцируется в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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