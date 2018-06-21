Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Боевые машины "Терминатор" вооружат снарядами с управляемым подрывом

22.06.2018 ТАСС 465 0
0
Понравилась новость?
 +1
БМПТ "Терминатор"
БМПТ "Терминатор".
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Пока БМПТ может применять снаряды с контактным взрывателем, срабатывающим при попадании в преграду

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Недавно поступившие в войска боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" смогут применять "умные" 30-мм снаряды с управляемым воздушным подрывом, работы по созданию соответствующего комплекса вооружения находятся на завершающем этапе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе научно-производственного объединения "Техмаш" (входит в "Ростех"). Аналогичные западные боеприпасы предназначены для поражения живой силы противника в укрытиях, уничтожения ракет и малогабаритных беспилотников.

"В интересах Сухопутных войск Вооруженных сил РФ для БМПТ в настоящее время завершаются работы по созданию комплекса с 30-мм снарядами управляемого подрыва", - сообщили в "Техмаше". Там не уточнили конструкцию нового выстрела. Пока "Терминатор" может применять 30-мм снаряды с обычным контактным взрывателем, срабатывающим при попадании в преграду.

Европейский аналог

Ранее малокалиберные снаряды (35 мм и 30 мм) с программируемым воздушным подрывом разработала швейцарская компания Oerlikon (вошла в Rheinmetall). Боеприпас начинен готовыми поражающими элементами, которые выбрасываются небольшим вышибным зарядом в момент времени, рассчитанный специализированной системой управления огнем. Так, снаряды могут активироваться над траншеями противника, уничтожая укрывшуюся от прямого попадания живую силу веером поражающих элементов. С помощью таких боеприпасов можно успешно уничтожать воздушные цели, в том числе малогабаритные беспилотники или ракеты.

Информация о времени срабатывания вводится в снаряд программатором, расположенным на конце ствола орудия. "Умными" боеприпасами могут вооружаться немецкие боевые машины пехоты "Пума", на которые устанавливаются пушки MK 30-2/ABM. Их 30-мм снаряд содержит 162 готовых поражающих элемента цилиндрической формы. "Осколки" летят в цель за счет кинетической энергии, полученной вместе со снарядом в ходе выстрела, задача вышибного заряда - развести поражающие элементы в виде кругового поля (размер снаряда не позволяет вместить и мощный фугасный заряд, и достаточное число подготовленных осколков).

О принятии БМПТ "Терминатор" на вооружение было официально объявлено в апреле этого года. Как сообщал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, в войска была поставлена партия из 10 таких машин.
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Швейцария
Продукция
БМПТ Рамка-99
Компании
Rheinmetall
Минoбороны РФ
Ростех
Техмаш НПК
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.06 00:12
  • 9
Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
  • 23.06 00:11
  • 73
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 22.06 23:01
  • 132
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 22.06 22:49
  • 51
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 22.06 22:48
  • 56
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 22.06 22:28
  • 32
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 22.06 21:56
  • 29
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 22.06 21:16
  • 70
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 22.06 19:32
  • 23
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 22.06 19:14
  • 4
Ликвидатор беспилотников и вертолетов получит новейшие снаряды
  • 22.06 15:27
  • 2
С кем "русские ЧВК" конкурируют на африканском рынке военных услуг
  • 22.06 14:59
  • 11
Новый российский танк "Терминатор" может превзойти самое смертоносное оружие Америки
  • 22.06 14:27
  • 3
Россия доделала "Науку"
  • 22.06 12:48
  • 1
"Истинно" украинский "Объект 477" назвали убийцей "Арматы"
  • 22.06 12:09
  • 1
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
другие обсуждаемые темы