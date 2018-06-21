Производитель комплексов ПВО С-300 и С-400 объединит дочерние предприятия
|
|
Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Артем Житенев
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Производитель комплексов противоракетной обороны С-300 и С-400 объединит дочерние предприятия с целью увеличения выпуска продукции по гособоронзаказу - НПО "Алмаз" и НПО "Лианозовский электромеханический завод", сообщила в четверг пресс-служба концерна "Алмаз - Антей".
"ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени Академика А.А. Расплетина" будет реорганизовано в форме присоединения к нему АО "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" (предприятия входят в концерн ВКО "Алмаз - Антей"). Решение о реорганизации принято 18 июня 2018 года на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "НПО "Алмаз"", - говорится в сообщении.
Реорганизация НПО "Алмаз", по мнению руководства, является наиболее эффективным и целесообразным решением по модернизации производства и увеличению выпуска продукции в рамках выполнения ГОЗ.
Объединяемые общества имеют устоявшиеся научно-производственные взаимосвязи по основным направлениям деятельности, базирующиеся на близких производственных технологиях. Основные процедуры реорганизации планируется завершить до конца первого полугодия.
Как сообщили в пресс-службе, задача консолидации предприятий концерна не связана ни с возможностью продажи имущественного комплекса, ни с территориальным перемещением. Сокращение персонала в ближайшей перспективе не планируется, однако при выявлении дублирования должностных функций административно-управленческого аппарата этот вопрос будет дополнительно проработан.
По сообщению пресс-службы, ЛЭМЗ является современным промышленным комплексом, имеет высокий производственно-технологический потенциал, успешный опыт освоения новой техники в сжатые сроки, а также недозагруженные производственные мощности. Предприятие обладает достаточными для развития площадками и оборудованием, контрольно-измерительной и испытательной базой, а также имеет резервы по подключению дополнительных энергетических мощностей.
Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, на которых трудятся свыше 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.
|
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.04.2018 Анатолий Мирошниченко: "Омский "Сатурн" обновляет производственные мощности под выпуск новых изделий для систем ПВО И ВКО"
23.08.2016 "Стелс-технология оказалась бумажной фикцией"
15.08.2016 Причиной увольнения главы НПО "Алмаз" мог стать срыв гособоронзаказа
27.06.2016 Годовой отчет ПАО "НПО "Алмаз" за 2015 год
02.12.2015 В 2016 году Минобороны получит рекордное количество комплектов системы С-400
26.03.2012 Есть отнюдь не мифический "Антей" в нашем Отечестве
10.05.2011 Нижегородский машзавод изготовил 12 пусковых установок для зенитно-ракетных систем нового поколения
04.05.2010 "Мысль российского инженера работает быстрее, чем мысль российского бюрократа"