Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Производитель комплексов ПВО С-300 и С-400 объединит дочерние предприятия

22.06.2018 РИА Новости 512 0
0
Понравилась новость?
 0
Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. архивное фото
Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Артем Житенев

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Производитель комплексов противоракетной обороны С-300 и С-400 объединит дочерние предприятия с целью увеличения выпуска продукции по гособоронзаказу - НПО "Алмаз" и НПО "Лианозовский электромеханический завод", сообщила в четверг пресс-служба концерна "Алмаз - Антей".

"ПАО "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени Академика А.А. Расплетина" будет реорганизовано в форме присоединения к нему АО "Научно-производственное объединение "Лианозовский электромеханический завод" (предприятия входят в концерн ВКО "Алмаз - Антей"). Решение о реорганизации принято 18 июня 2018 года на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "НПО "Алмаз"", - говорится в сообщении.

Реорганизация НПО "Алмаз", по мнению руководства, является наиболее эффективным и целесообразным решением по модернизации производства и увеличению выпуска продукции в рамках выполнения ГОЗ.

Объединяемые общества имеют устоявшиеся научно-производственные взаимосвязи по основным направлениям деятельности, базирующиеся на близких производственных технологиях. Основные процедуры реорганизации планируется завершить до конца первого полугодия.

Как сообщили в пресс-службе, задача консолидации предприятий концерна не связана ни с возможностью продажи имущественного комплекса, ни с территориальным перемещением. Сокращение персонала в ближайшей перспективе не планируется, однако при выявлении дублирования должностных функций административно-управленческого аппарата этот вопрос будет дополнительно проработан.

По сообщению пресс-службы, ЛЭМЗ является современным промышленным комплексом, имеет высокий производственно-технологический потенциал, успешный опыт освоения новой техники в сжатые сроки, а также недозагруженные производственные мощности. Предприятие обладает достаточными для развития площадками и оборудованием, контрольно-измерительной и испытательной базой, а также имеет резервы по подключению дополнительных энергетических мощностей.

Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, на которых трудятся свыше 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Компании
Алмаз Расплетина
Алмаз-Антей
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.06 00:12
  • 9
Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
  • 23.06 00:11
  • 73
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 22.06 23:01
  • 132
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 22.06 22:49
  • 51
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 22.06 22:48
  • 56
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 22.06 22:28
  • 32
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 22.06 21:56
  • 29
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 22.06 21:16
  • 70
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 22.06 19:32
  • 23
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 22.06 19:14
  • 4
Ликвидатор беспилотников и вертолетов получит новейшие снаряды
  • 22.06 15:27
  • 2
С кем "русские ЧВК" конкурируют на африканском рынке военных услуг
  • 22.06 14:59
  • 11
Новый российский танк "Терминатор" может превзойти самое смертоносное оружие Америки
  • 22.06 14:27
  • 3
Россия доделала "Науку"
  • 22.06 12:48
  • 1
"Истинно" украинский "Объект 477" назвали убийцей "Арматы"
  • 22.06 12:09
  • 1
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
другие обсуждаемые темы