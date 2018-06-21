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Шойгу провел экскурсию по Константиновской батарее в Севастополе

22.06.2018 РИА Новости 510 0
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Константиновская батарея в Севастополе. Архивное фото
Константиновская батарея в Севастополе. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости Крым / Андрей Киреев

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу провел экскурсию для журналистов по Константиновской батарее в Севастополе в рамках конкурса РГО "Лучший гид России".

"Здесь начали созидать и создавать то, что представляет гордость нашей страны, нашу память, нашу историю", - такими словами президент РГО начал экскурсию на Константиновской батарее - главном символе Севастополя.

Он рассказал о первом строителе форта - русском полководце Александре Суворове, при котором были возведены первые земляные сооружения, и роли форта в обороне Севастополя в Крымскую и в Великую Отечественную войны. "Здесь практически каждый камень пропитан нашей историей, историей наших мореплавателей, исследователей, воинов", - подчеркнул он.

Отреставрированный Русским географическим обществом равелин открылся в ноябре прошлого года. Около трех лет понадобилось строителям, чтобы вместо груды камней и мусора на Константиновском мысу вновь возродился форт. "Когда я первый раз увидел это, тогда возникло огромное желание восстановить все, как было", - сказал министр, признавшись, что форт произвел на него тягостное впечатление, когда он его осматривал в первый раз.

"В отдельных местах напоминало свалку. Мое мнение, что до того здесь управляли люди, которым была абсолютно безразлична история и все то, что здесь происходило, у которых нет генетической памяти о всех тех страданиях, войнах и горе, через которые прошли наши предки", - поделился министр.

По его словам, для того, чтобы расчистить сооружение, пришлось вывезти 6 тысяч кубометров мусора и грязи. Он отметил, что реставрация батареи стала возможной благодаря попечителям РГО, и признался, что это не первая экскурсия, которую он проводит в равелине. "До этого я проводил экскурсию председателю правительства и президенту России в 2015 году. Мы не предполагали, что это вызовет очень живой, неподдельный и самое главное "эффективный", применю такое слово, интерес у членов попечительского совета РГО. Я хочу еще раз им сказать слова благодарности", - сказал президент РГО.

Он рассказал о пороховых складах, вооружении и инженерных коммуникациях форта. Привел и несколько примечательных фактов: крепость - место, где впервые в России был применён асфальт, полуденные выстрелы из пушки впервые были произведены на Константиновской батарее, а чертежи форта корректировал и правил своей рукой Николай I. "Это жемчужина Севастополя, куда нужно приезжать, чтобы прикоснуться к живой истории", - считает министр.

Он рассказал, что форт обрел вторую жизнь, но вместо территории военных действий, стал символом мирной жизни. В крепости проходят государственные праздники, культурные, торжественные и патриотические мероприятия.

Сегодня над фортом развивается флаг РГО, а в казематах развернуты экспозиции общества. Среди них - экспедиционные дневники Николая Пржевальского, Петра Семенова-Тян-Шанского и Николая Миклухо-Маклая, фотографии таинственного города Хара-Хото, открытого в ходе Монголо-Сычуаньской экспедиции Петра Козлова, рукописные маршрутные карты, сделанные во время путешествия Григория Грумм-Гржимайло в Западную Монголию и Туву.

Кроме того, представлены первые исторические снимки Крыма, собрание работ Василия Сокорнова, ставшего знаменитым благодаря очень популярным в советское время открыткам с крымскими пейзажами.

Завершая экскурсию, президент РГО признался, что ему понравилось быть экскурсоводом. "Мне это интересно - рассказывать заинтересованному слушателю", - сказал Шойгу.

"Надо любить то место, о котором ты рассказываешь. Тогда не надо зубрить, заучивать, оно само льется от сердца. Ты рассказываешь, потому что хочешь передать это своему собеседнику", - дал он совет участникам конкурса "Лучший гид России".

Конкурс РГО на лучшего гида проходит второй раз. Стать его участником может любой житель России - профессионал или любитель. Все что необходимо - снять авторский двухминутный ролик на русском языке, содержащий достоверный, оригинальный рассказ о культурной, музейной или природной достопримечательности России. Жюри конкурса выберет победителей в пяти номинациях - "Гид-профессионал. Музей", "Гид-профессионал. Город", "Гид-профессионал. Проводник", "Гид-любитель" и "Гид-любитель. До 18 лет". Одним из призов во всех пяти номинациях станет съемка в реалити-шоу на телеканале "Моя планета" - победители сразятся в баттле экскурсоводов. По просьбам участников сбор заявок продлен до 20 августа.
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Монголия
Россия
Персоны
Шойгу Сергей

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