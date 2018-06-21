Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Удар "Шилом". Почему аналитики НАТО считали Ту-22 смертельной угрозой

22.06.2018 РИА Новости 619 0
0
Понравилась новость?
 0
Советский самолет Ту-22 во время взлета
Советский самолет Ту-22 во время взлета.
Источник: © Фото : Public domain

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Андрей Коц. Короткий разбег по полосе, и летчик-испытатель Юрий Алашеев, слегка потянув штурвал на себя, отрывает 85-тонную машину от земли. Необычный самолет с вытянутым обтекаемым фюзеляжем, быстро набрав высоту, скрывается за облаками. Ровно 60 лет назад, 21 июня 1958 года, у СССР появился новый серьезный аргумент в противостоянии с НАТО - первый полет совершила машина "105", четырьмя годами позже принятая на вооружение под обозначением Ту-22. Эти дальние бомбардировщики-ракетоносцы более 30 лет были "длинной рукой" советских и российских ВВС. А их потомки - модернизированные Ту-22М3 - несут боевую службу и сегодня.

Тяжелый и быстрый

Разработка сверхзвукового Ту-22 началась в 1955-м. Эти машины должны были заменить в войсках дозвуковые бомбардировщики Ту-16, уже не способные эффективно преодолевать системы ПВО вероятного противника. Стране был нужен более быстрый, маневренный и универсальный дальний "ударник". Речь шла о выживании: в середине 1950-х ни СССР, ни США еще не располагали арсеналом межконтинентальных баллистических ракет. В качестве основного средства доставки ядерного оружия обе сверхдержавы рассматривали дальнюю авиацию. И хотя в 1955-м советская промышленность уже запустила в производство знаменитые Ту-95, ниша сверхзвуковых машин в бомбардировочной авиации оставалась вакантной.

Конструктивно Ту-22 представлял собой цельнометаллический среднеплан классической компоновки со стреловидным крылом и трехопорным шасси. За характерный острый нос советские летчики немедленно прозвали бомбардировщик "Шилом". Сердце самолета - два турбореактивных РД-7М2, каждый из которых выдавал по 11 тысяч килограмм-сил тяги на номинальном и по 16,5 тысячи на форсажном режиме. Благодаря им Ту-22 развивал скорость до 1600 километров в час, что по тем временам было сравнимо с реактивными истребителями. Практический потолок - 13 тысяч метров, максимальная дальность полета на дозвуке - 4400 километров, на сверхзвуке - 1560 километров. В полете машиной управлял экипаж из трех человек: командир, штурман и стрелок-радист.


Советский самолет Ту-22.
Источник: Public domain

Самолет мог обрушить на вероятного противника до девяти тонн боевой нагрузки. Основу вооружения составляли свободнопадающие авиабомбы "калибром" от ста до девяти тысяч килограммов, в том числе ядерные боеприпасы разной мощности. Однако считать этот самолет банальным бомбовозом было бы несправедливо. Советские конструкторы создали несколько модификаций, предназначенных для разных задач: бомбардировщик Ту-22Б, обвешанный фотоаппаратурой разведчик Ту-22Р/РД, эффективный постановщик помех Ту-22П/ПД и, наконец, ракетоносец Ту-22К/КД, вооруженный лучшими на тот момент сверхзвуковыми противокорабельными ракетами - комплексом Х-22 "Буря". Они несли не только фугасно-кумулятивную, но и термоядерную боевую часть, что позволяло Ту-22 эффективно противостоять даже самым крупным кораблям НАТО.

Трудное "взросление"

Ту-22 обоснованно считают "проблемным ребенком" советского авиапрома. Летать как надо он научился не сразу. С 1958 по 1991 год ВВС потеряли в различных происшествиях 70 самолетов из 311 серийных (более 20 процентов авиапарка). Нештатно завершился даже первый полет: летчик-испытатель Юрий Алашеев из-за отказа передней стойки шасси сажал "105-ю" буквально на брюхо. Первый прототип списали и переделали в учебное пособие. А Алашеев взялся за штурвал второго экспериментального борта "105А". Именно на нем 21 декабря 1959 года опытный летчик впервые преодолел звуковой барьер. Но из-за высокой скорости разрушились рули высоты и стабилизатор. Самолет перешел в неконтролируемое падение, выпрыгнуть с парашютом успел только радист. Ветерану Великой Отечественной войны подполковнику Юрию Алашееву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

До 1962 года, когда Ту-22 был официально принят на вооружение, разбились еще несколько самолетов. Войсковая эксплуатация тоже выявила ряд серьезных недостатков: размещение двигателей над хвостовым оперением приводило к тому, что машина была трудноуправляемой на сверхзвуковых скоростях, автоколебание стоек шасси заставляло экипаж попотеть на взлете и посадке, предполетная подготовка Ту-22 из-за сложности конструкции могла занять полдня. Далеко не всем пилотам удавалось освоить эту тяжелую, скоростную и очень капризную машину. Командирами экипажей становились только самые опытные военные летчики. В их руках потенциал Ту-22 раскрывался в полной мере.


Самолет Ту-22 в Музее ВВС в Монино.
Источник: Alf van Beem

Со временем бомбардировщик все же довели до "товарного вида". В случае начала третьей мировой на него возлагалась задача атаковать войска НАТО в Европе. В 1970-1980-х Ту-22 принимали участие во всех крупных учениях на западе СССР. Ввиду высокой насыщенности предполагаемого театра боевых действий средствами ПВО летчики-"дальники" активно отрабатывали прорывы групп самолетов на малых и сверхмалых высотах. Затем в курс боевой подготовки ввели упражнения низковысотных полетов в составе полка. Прорабатывалась и тактика прикрытия ударных групп самолетами РЭБ.

Самолет-"невидимка"

Боевое крещение Ту-22 состоялось на Ближнем Востоке 22 сентября 1980-го. Четверка иракских бомбардировщиков, под завязку нагруженных полутонными фугасными авиабомбами ФАБ-500, буквально стерла с лица земли аэродром Мехрабад под Тегераном, разворотив взлетно-посадочную полосу и уничтожив несколько самолетов. Впоследствии Багдад активно использовал Ту-22 для нанесения мощных ракетно-бомбовых ударов по целям в Иране, потеряв за восемь лет лишь четыре из 12 имевшихся у него машин.

Выживаемость бомбардировщика во многом объяснялась его передовыми средствами радиоэлектронной борьбы. Самолеты поздних серий оснащались станциями постановки активных помех СПС-100 "Резеда-А" и СПС-5 "Фасоль", на некоторых ставились станции СПС-151, СПС-152 или СПС-153 "Сирень". Даже когда иранским истребителям удавалось догнать Ту-22, они не могли навести на него ракеты. А сблизиться на дистанцию пушечного огня иракские бомбардировщики самолетам противника не позволяли.

Словно в противовес высокой аварийности Ту-22 был практически неуязвим для истребителей и средств ПВО противника. Двадцать третьего марта 1983-го советский бомбардировщик во время учений сбился с курса и по ошибке нарушил воздушное пространство Ирана. Согласно условиям маневров, летчик держал включенными все системы РЭБ. Иран поднял на перехват истребители F-14 американского производства, которые так и не смогли захватить цель, едва не вступив в воздушный бой друг с другом. На обратном пути Ту-22 "заглянул" в воздушное пространство Афганистана, где его попытались встретить МиГ-23 и Су-22 - и тоже безрезультатно. Советский самолет благополучно вернулся на аэродром Мары в Туркменской ССР.

Большое будущее

В России последний Ту-22 списали в 1994 году. Почти за тридцать лет эксплуатации сверхзвуковые бомбардировщики унесли жизни многих летчиков. Однако доведенный до ума самолет стал грозным оружием советской авиации и воспринимался аналитиками НАТО как одна из самых опасных ударных машин в авиапарке СССР. Важно отметить, что оплаченный кровью опыт эксплуатации "двадцать вторых" не пропал даром. На их основе построили принципиально новый многорежимный сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М.

Его самый современный вариант - Ту-22М3 - неоднократно наносил удары по объектам террористов в Сирии. А перспективная модификация М3М, работы над которой еще ведутся, сможет использовать новейшие ракеты "воздух - поверхность" Х-32, принятые на вооружение в 2016 году. Бомбардировщик Ту-22, самолет с трудным прошлым и множеством "детских болезней", оставил после себя достойного наследника.
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Иран
Россия
Сирия
США
Туркменистан
Продукция
МиГ-23
Су-22
Ту-22
Ту-22М
Ту-95
ФАБ-500
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.06 00:12
  • 9
Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
  • 23.06 00:11
  • 73
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 22.06 23:01
  • 132
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 22.06 22:49
  • 51
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 22.06 22:48
  • 56
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 22.06 22:28
  • 32
Илон Маск показал "сделанный землянами" автомобиль на орбите
  • 22.06 21:56
  • 29
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 22.06 21:16
  • 70
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 22.06 19:32
  • 23
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 22.06 19:14
  • 4
Ликвидатор беспилотников и вертолетов получит новейшие снаряды
  • 22.06 15:27
  • 2
С кем "русские ЧВК" конкурируют на африканском рынке военных услуг
  • 22.06 14:59
  • 11
Новый российский танк "Терминатор" может превзойти самое смертоносное оружие Америки
  • 22.06 14:27
  • 3
Россия доделала "Науку"
  • 22.06 12:48
  • 1
"Истинно" украинский "Объект 477" назвали убийцей "Арматы"
  • 22.06 12:09
  • 1
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
другие обсуждаемые темы