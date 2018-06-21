Удар "Шилом". Почему аналитики НАТО считали Ту-22 смертельной угрозой



Советский самолет Ту-22 во время взлета.

Источник: © Фото : Public domain Советский самолет Ту-22 во время взлета.Источник: © Фото : Public domain

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Андрей Коц. Короткий разбег по полосе, и летчик-испытатель Юрий Алашеев, слегка потянув штурвал на себя, отрывает 85-тонную машину от земли. Необычный самолет с вытянутым обтекаемым фюзеляжем, быстро набрав высоту, скрывается за облаками. Ровно 60 лет назад, 21 июня 1958 года, у СССР появился новый серьезный аргумент в противостоянии с НАТО - первый полет совершила машина "105", четырьмя годами позже принятая на вооружение под обозначением Ту-22. Эти дальние бомбардировщики-ракетоносцы более 30 лет были "длинной рукой" советских и российских ВВС. А их потомки - модернизированные Ту-22М3 - несут боевую службу и сегодня.

Тяжелый и быстрый

Разработка сверхзвукового Ту-22 началась в 1955-м. Эти машины должны были заменить в войсках дозвуковые бомбардировщики Ту-16, уже не способные эффективно преодолевать системы ПВО вероятного противника. Стране был нужен более быстрый, маневренный и универсальный дальний "ударник". Речь шла о выживании: в середине 1950-х ни СССР, ни США еще не располагали арсеналом межконтинентальных баллистических ракет. В качестве основного средства доставки ядерного оружия обе сверхдержавы рассматривали дальнюю авиацию. И хотя в 1955-м советская промышленность уже запустила в производство знаменитые Ту-95, ниша сверхзвуковых машин в бомбардировочной авиации оставалась вакантной.

Конструктивно Ту-22 представлял собой цельнометаллический среднеплан классической компоновки со стреловидным крылом и трехопорным шасси. За характерный острый нос советские летчики немедленно прозвали бомбардировщик "Шилом". Сердце самолета - два турбореактивных РД-7М2, каждый из которых выдавал по 11 тысяч килограмм-сил тяги на номинальном и по 16,5 тысячи на форсажном режиме. Благодаря им Ту-22 развивал скорость до 1600 километров в час, что по тем временам было сравнимо с реактивными истребителями. Практический потолок - 13 тысяч метров, максимальная дальность полета на дозвуке - 4400 километров, на сверхзвуке - 1560 километров. В полете машиной управлял экипаж из трех человек: командир, штурман и стрелок-радист.

Советский самолет Ту-22. Источник: Public domain

Самолет мог обрушить на вероятного противника до девяти тонн боевой нагрузки. Основу вооружения составляли свободнопадающие авиабомбы "калибром" от ста до девяти тысяч килограммов, в том числе ядерные боеприпасы разной мощности. Однако считать этот самолет банальным бомбовозом было бы несправедливо. Советские конструкторы создали несколько модификаций, предназначенных для разных задач: бомбардировщик Ту-22Б, обвешанный фотоаппаратурой разведчик Ту-22Р/РД, эффективный постановщик помех Ту-22П/ПД и, наконец, ракетоносец Ту-22К/КД, вооруженный лучшими на тот момент сверхзвуковыми противокорабельными ракетами - комплексом Х-22 "Буря". Они несли не только фугасно-кумулятивную, но и термоядерную боевую часть, что позволяло Ту-22 эффективно противостоять даже самым крупным кораблям НАТО.

Трудное "взросление"

Ту-22 обоснованно считают "проблемным ребенком" советского авиапрома. Летать как надо он научился не сразу. С 1958 по 1991 год ВВС потеряли в различных происшествиях 70 самолетов из 311 серийных (более 20 процентов авиапарка). Нештатно завершился даже первый полет: летчик-испытатель Юрий Алашеев из-за отказа передней стойки шасси сажал "105-ю" буквально на брюхо. Первый прототип списали и переделали в учебное пособие. А Алашеев взялся за штурвал второго экспериментального борта "105А". Именно на нем 21 декабря 1959 года опытный летчик впервые преодолел звуковой барьер. Но из-за высокой скорости разрушились рули высоты и стабилизатор. Самолет перешел в неконтролируемое падение, выпрыгнуть с парашютом успел только радист. Ветерану Великой Отечественной войны подполковнику Юрию Алашееву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

До 1962 года, когда Ту-22 был официально принят на вооружение, разбились еще несколько самолетов. Войсковая эксплуатация тоже выявила ряд серьезных недостатков: размещение двигателей над хвостовым оперением приводило к тому, что машина была трудноуправляемой на сверхзвуковых скоростях, автоколебание стоек шасси заставляло экипаж попотеть на взлете и посадке, предполетная подготовка Ту-22 из-за сложности конструкции могла занять полдня. Далеко не всем пилотам удавалось освоить эту тяжелую, скоростную и очень капризную машину. Командирами экипажей становились только самые опытные военные летчики. В их руках потенциал Ту-22 раскрывался в полной мере.

Самолет Ту-22 в Музее ВВС в Монино. Источник: Alf van Beem

Со временем бомбардировщик все же довели до "товарного вида". В случае начала третьей мировой на него возлагалась задача атаковать войска НАТО в Европе. В 1970-1980-х Ту-22 принимали участие во всех крупных учениях на западе СССР. Ввиду высокой насыщенности предполагаемого театра боевых действий средствами ПВО летчики-"дальники" активно отрабатывали прорывы групп самолетов на малых и сверхмалых высотах. Затем в курс боевой подготовки ввели упражнения низковысотных полетов в составе полка. Прорабатывалась и тактика прикрытия ударных групп самолетами РЭБ.

Самолет-"невидимка"

Боевое крещение Ту-22 состоялось на Ближнем Востоке 22 сентября 1980-го. Четверка иракских бомбардировщиков, под завязку нагруженных полутонными фугасными авиабомбами ФАБ-500, буквально стерла с лица земли аэродром Мехрабад под Тегераном, разворотив взлетно-посадочную полосу и уничтожив несколько самолетов. Впоследствии Багдад активно использовал Ту-22 для нанесения мощных ракетно-бомбовых ударов по целям в Иране, потеряв за восемь лет лишь четыре из 12 имевшихся у него машин.

Выживаемость бомбардировщика во многом объяснялась его передовыми средствами радиоэлектронной борьбы. Самолеты поздних серий оснащались станциями постановки активных помех СПС-100 "Резеда-А" и СПС-5 "Фасоль", на некоторых ставились станции СПС-151, СПС-152 или СПС-153 "Сирень". Даже когда иранским истребителям удавалось догнать Ту-22, они не могли навести на него ракеты. А сблизиться на дистанцию пушечного огня иракские бомбардировщики самолетам противника не позволяли.

Словно в противовес высокой аварийности Ту-22 был практически неуязвим для истребителей и средств ПВО противника. Двадцать третьего марта 1983-го советский бомбардировщик во время учений сбился с курса и по ошибке нарушил воздушное пространство Ирана. Согласно условиям маневров, летчик держал включенными все системы РЭБ. Иран поднял на перехват истребители F-14 американского производства, которые так и не смогли захватить цель, едва не вступив в воздушный бой друг с другом. На обратном пути Ту-22 "заглянул" в воздушное пространство Афганистана, где его попытались встретить МиГ-23 и Су-22 - и тоже безрезультатно. Советский самолет благополучно вернулся на аэродром Мары в Туркменской ССР.

Большое будущее

В России последний Ту-22 списали в 1994 году. Почти за тридцать лет эксплуатации сверхзвуковые бомбардировщики унесли жизни многих летчиков. Однако доведенный до ума самолет стал грозным оружием советской авиации и воспринимался аналитиками НАТО как одна из самых опасных ударных машин в авиапарке СССР. Важно отметить, что оплаченный кровью опыт эксплуатации "двадцать вторых" не пропал даром. На их основе построили принципиально новый многорежимный сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М.

Его самый современный вариант - Ту-22М3 - неоднократно наносил удары по объектам террористов в Сирии. А перспективная модификация М3М, работы над которой еще ведутся, сможет использовать новейшие ракеты "воздух - поверхность" Х-32, принятые на вооружение в 2016 году. Бомбардировщик Ту-22, самолет с трудным прошлым и множеством "детских болезней", оставил после себя достойного наследника.