В Казахстане начался сбор инженерных войск стран СНГ
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Инженерные войска. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Чучадеев
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил государств-участников СНГ начался в Казахстане, мероприятия продлятся неделю, сообщили в Минобороны России.
"В мероприятиях, которые продлятся до 27 июня, помимо России также принимают участие команды от вооруженных сил Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.
От России на казахстанский полигон Капчагай отправились военнослужащие 210 межвидового учебного центра инженерных войск из города Кстово Нижегородской области.
"В ходе совместных действий военнослужащие проведут разведку участка дороги, с использованием гусеничных минных заградителей, выполнят задачи по устройству минно-взрывных заграждений. Также военные инженеры отработают действия по установке колейного моста с применением мостоукладчика МТУ-20 и развертыванию фильтровальной станции ВОС-4", - уточнили в Минобороны.
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21.06.2018
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