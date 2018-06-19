Форум «Гособоронзаказ»: Курс на диверсификацию-2030



II Всероссийский форум "Гособоронзаказ-2018″.

Источник: www.rosinform.ru II Всероссийский форум "Гособоронзаказ-2018″.Источник: www.rosinform.ru

В Доме Правительства Московской области при поддержке коллегии ВПК России и Правительства Московской области состоялся II Всероссийский форум "Гособоронзаказ-2018″, организованный ФАС России. Участники форума обсудили развитие закрытых торгов в электронной форме и реформу государственного регулирования цен в сфере ГОЗ. Кроме того, эксперты рассмотрели вопросы преодоления ограничений на диверсификацию производства, а также информационные технологии для решения задач гособоронзаказа.

Форум прошел на высоком уровне, в нем приняли участие заместитель Председателя Правительства Юрий Борисов, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев и другие представители органов власти, оборонной промышленности и экспертного сообщества.

Андрей Воробьев напомнил, что в городах Подмосковья находится более ста тридцати предприятий оборонно-промышленного комплекса: «Мы все заинтересованы, чтобы они развивались, чтобы люди получали высокую заработную плату, чтобы оборонзаказ вовремя исполнялся, чтобы все эти предприятия были на хорошем, на должном счету».

Совершенствование механизма ГОЗ

Юрий Борисов призвал усовершенствовать механизмы размещения гособоронзаказа в России: "Нужно совершенствовать механизмы размещения государственного оборонного заказа, переходить к практике упреждающих заключений контрактов, не дожидаясь постановлений правительства и выделения лимитов. В плане гособоронзаказа наши оборонщики уже научились работать вполне достойно. Об этом говорят цифры выполняемости ежегодных планов. Они составляют около 98% всех намеченных мероприятий».

"Нужно совершенствовать механизмы размещения государственного оборонного заказа, переходить к практике упреждающих заключений контрактов, не дожидаясь постановлений правительства и выделения лимитов" - Борисов.

Игорь Артемьев в свою очередь отметил, что ведомство (ФАС) сумело/а сохранить для государства 14 млрд рублей по госконтрактам, всего было раскрыто 19 картельных сговоров в оборонном секторе на торгах объемом более 4,1 млрд рублей. «Самое важное для нас - это Указ Президента об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции. Там есть место и гособоронзаказу. Нам предстоит составить специальный план, что нужно сделать для того чтобы повысить эффективность и конкуренцию там, где это возможно» - добавил Игорь Артемьев.

Заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников подчеркнул значимость развития институтов контроля и противодействия нарушениям в сфере ГОЗ. Отдельно спикер остановился на видах ответственности за нарушение законодательства в сфере гособоронзаказа. Он отметил, что ФАС России как контрольный орган может применять как оборотные, так и фиксированные штрафы: «За прошлый год сумма штрафов и санкций, наложенных на предприятия ОПК, превысила миллиард рублей. Это только первый год системного действия нового законодательства. При этом нужно понимать, что если предприятию выдается предписание о перечислении в федеральный бюджет незаконно полученного дохода, это не исключает возможность применения санкций в виде фиксированного штрафа», – пояснил Максим Овчинников.

"ФАС сумела сохранить для государства 14 млрд рублей по госконтрактам" - Артемьев

Овчинников также подчеркнул недопустимость применения санкций в отношении предприятий ОПК за формальные ошибки, а начальник управления контроля государственного оборонного заказа ФАС России Александр Пудов рассказал об основных нарушениях, выявляемых ФАС России при рассмотрении жалоб в сфере ГОЗ. По его словам, основными нарушениями являются: неверное описание предмета закупки, излишние требования к участникам закупки, несоблюдение сроков размещения документов и информации в ЕИС, ошибки в содержании документации. Также Пудов подчеркнул, что ФАС всегда готова оказывать помощь при возникновении вопросов по составлению документации, во избежание дальнейших нарушений.

Все для диверсификации

Вся логика реформирования системы гособоронзаказа и ценообразования во многом обусловлена сокращающимися расходами федерального бюджета по разделу «Национальная оборона». В процентах от ВВП эта доля составила в 2017 году 3,1%, в 2018 году запланировано 2,8%, в 2019 году – 2,7% и в 2020 году – 2,5%.

Логика реформирования системы гособоронзаказа и ценообразования во многом обусловлена сокращающимися расходами федерального бюджета по разделу «Национальная оборона»

Заместить выпадающие доходы ОПК призван курс на диверсификацию оборонных производств – поручением Владимира Путина была установлена доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения от общего объема продукции ОПК: с 16,4% в 2016 году, до 17% к 2020 году, до 30% к 2025 году и до 50% к 2030 году.

Сегодня целевой показатель по диверсификации на 2020 год уже достигнут и составляет 17,2%. При такой динамике к 2020 году доля гражданской продукции должна составить порядка 19%.

Заместить выпадающие доходы ОПК призван курс на диверсификацию

Нужно напомнить, что в начале года в Уфе состоялось совещание президента по вопросу диверсификации производства ОПК, по итогам которого президентом было дано новое поручение, оно в целом направлено на снятие законодательных ограничений и формирование законотворческих инициатив для эффективной диверсификации ОПК.

Целевой показатель по диверсификации на 2020 год уже достигнут и составляет 17,2%.

Сейчас уже практически создана инфраструктура для поддержки реализации проектов по диверсификации и продвижению технологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Вместе с тем, оборонные предприятия в своей массе обладают ограниченными возможностями в сфере производства конкурентоспособной, качественной, имеющей устойчивый рыночный спрос гражданской продукции. Необходимость усиления рыночных позиций за счет внедрения инноваций в производство гражданской продукции определяет для высокотехнологичных предприятий ОПК потребность в развитии научно-технологического потенциала.

Стратегия диверсификации-2030

Можно выделить пять актуальных проблем диверсификации ОПК.

Первая и главная проблема – невозможность оперативного перехода на современные бизнес-модели, предусматривающие, в том числе, повышение эффективности управления жизненным циклом гражданской продукции.

Вторая: недостаточная готовность (хотя и декларируется обратное) к производству требуемых объемов высокотехнологичной продукции в интересах медицины, топливно-энергетического комплекса, гражданской авиации, судостроения, космоса, робототехники и др.

Третья: отсутствие у организаций ОПК опыта маркетинга и продвижения ПГН и ПДН на внутреннем и внешнем рынке.

Четвертая: отсутствие системной информации о видах, типах и номенклатуре востребованной гражданской продукции, объемах потребления и рынках сбыта.

Пятая: отсутствие иных кроме государственных источников для финансирования проектов диверсификации на современном этапе.

Коллегией ВПК РФ принято решение о разработке Стратегии диверсификации ОПК до 2030 года.

Во многом для нивелирования этих проблем коллегией ВПК РФ принято решение о разработке Стратегии диверсификации ОПК до 2030 года. В стратегии должны быть отражены цели, задачи, механизмы, основные этапы и направления диверсификации оборонной промышленности.

Также в Стратегии-2030 должна быть определена роль и место органов власти, институтов развития, организаций ОПК и частного бизнеса. Первый проект должен быть подготовлен уже в октябре.

Денис Журенков, Анна Рафаелян