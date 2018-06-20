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Ростех передал ГТЛК санитарный вертолет для Краснодарского края

21.06.2018 АО «Вертолеты России» 361 0
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Ми-8МТВ-1
Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ) с медицинским модулем. Машина будет эксплуатироваться в Краснодарском крае.


Ми-8МТВ-1 станет четвертым вертолетом этого типа, передаваемым Государственной транспортной лизинговой компании по действующему контракту. Три машины уже отправились в Республику Саха, где они будут использоваться авиакомпанией "Полярные авиалинии".


"Необходимость максимально оперативной доставки больных и пострадавших существует во всех регионах страны вне зависимости от развития дорожной инфраструктуры. Во врачебной практике существует понятие "золотого часа" — времени, за которое можно спасти человека. Зачастую, уложиться в этот срок возможно только при использовании вертолетов. Опыт Санкт-Петербурга и Ленобласти показал, что санитарная авиация позволяет снизить смертность от дорожного травматизма на 60%, а долю летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний сократить до 3%. Поставки вертолетов заказчикам в рамках федерального проекта развития санитарной авиации позволят сделать такие услуги более доступными для населения, а значит – спасти больше жизней", - отметил индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.


Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках. Вертолет может быть оборудован внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза.


"Летно-технические характеристики Ми-8МТВ-1 позволяют использовать его в сложном рельефе Краснодарского края и максимально оперативно доставлять больных и пострадавших в медицинские учреждения. Отмечу, что предприятия холдинга, участвующие в программе развития санитарной авиации, понимают чрезвычайную важность этого проекта, поэтому передача вертолетов идет с опережением графика. Соответственно, техника раньше прибывает в регионы назначения и начинает работать", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Всего в рамках программы развития санитарной авиации в 2018 году холдинг "Вертолеты России" передаст ГТЛК 6 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 12 Ансатов производства КВЗ.
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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