Ростех передал ГТЛК санитарный вертолет для Краснодарского края



Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Средний многоцелевой вертолет Ми-8МТВ-1.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) вертолет Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ) с медицинским модулем. Машина будет эксплуатироваться в Краснодарском крае.

Ми-8МТВ-1 станет четвертым вертолетом этого типа, передаваемым Государственной транспортной лизинговой компании по действующему контракту. Три машины уже отправились в Республику Саха, где они будут использоваться авиакомпанией "Полярные авиалинии".

"Необходимость максимально оперативной доставки больных и пострадавших существует во всех регионах страны вне зависимости от развития дорожной инфраструктуры. Во врачебной практике существует понятие "золотого часа" — времени, за которое можно спасти человека. Зачастую, уложиться в этот срок возможно только при использовании вертолетов. Опыт Санкт-Петербурга и Ленобласти показал, что санитарная авиация позволяет снизить смертность от дорожного травматизма на 60%, а долю летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний сократить до 3%. Поставки вертолетов заказчикам в рамках федерального проекта развития санитарной авиации позволят сделать такие услуги более доступными для населения, а значит – спасти больше жизней", - отметил индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках. Вертолет может быть оборудован внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза.

"Летно-технические характеристики Ми-8МТВ-1 позволяют использовать его в сложном рельефе Краснодарского края и максимально оперативно доставлять больных и пострадавших в медицинские учреждения. Отмечу, что предприятия холдинга, участвующие в программе развития санитарной авиации, понимают чрезвычайную важность этого проекта, поэтому передача вертолетов идет с опережением графика. Соответственно, техника раньше прибывает в регионы назначения и начинает работать", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Всего в рамках программы развития санитарной авиации в 2018 году холдинг "Вертолеты России" передаст ГТЛК 6 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 12 Ансатов производства КВЗ.