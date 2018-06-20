«КАМАЗ» и компания KUKA подписали соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве



Компания КАМАЗ.

Источник: http://vestikamaza.ru/ Компания КАМАЗ.Источник: http://vestikamaza.ru/

20 июня 2018, Мюнхен. – ПАО «КАМАЗ» и компания KUKA на выставке Automatica-2018 подписали соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве. Документ создаёт основу для реализации программы комплексной роботизации и автоматизации производственных мощностей «КАМАЗа», а также выводит сотрудничество между двумя компаниями на новый глобальный уровень.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и главный исполнительный директор KUKA Division Industries Стефан Лампа. В дополнение к достигнутым ранее договорённостям, подписанное глобальное соглашение предоставляет «КАМАЗу» эксклюзивные условия при закупке промышленных роботов, доступ к мировым центрам компетенции и новейшим технологиям компании KUKA. Объём поставок промышленных роботов на сборочные предприятия и предприятия по производству автокомпонентов ПАО «КАМАЗ» будет определён исходя из потребностей заказчика.

«Вывод на рынок автомобилей нового поколения, разработка энергоэффективных транспортных средств для магистральных и городских перевозок и многие другие направления, над чем сегодня успешно работают специалисты нашей компании, были бы невозможны без инвестиций в производство и внедрения современного оборудования, – отметил Сергей Когогин. – Основу успешного производства во многом определяют техника и технологии, поэтому для дальнейшего развития и укрепления позиций компании на рынке нам необходимо содействие лидеров отрасли промышленной робототехники, в числе которых наш давний партнёр – компания KUKA». Он также подчеркнул, что эффективность сотрудничества «КАМАЗа» с фирмой KUKA проверена временем, и подписанное в Мюнхене соглашение стало очередным шагом, ориентированным на развитие бизнеса и укрепляющим стратегическое сотрудничество двух фирм.

Подписывая соглашение, Стефан Лампа прокомментировал: «Наши компании уже более 25 лет реализуют совместные проекты в области внедрения роботизированных систем нового поколения на предприятиях автогиганта. Мы высоко ценим сотрудничество с «КАМАЗом» и заинтересованы в поддержке передовых предприятий в России, соответствующих современным цифровым стандартам концепции Индустрия 4.0».

Компания KUKA – один из ведущих поставщиков промышленных роботов. Впервые роботы этого производителя были установлены на предприятиях «КАМАЗа» более 25 лет назад. На современном этапе развития компании в производственных подразделениях появились роботы нового поколения. Так, на линии сварки кабин нового модельного ряда, запущенной на прессово-рамном заводе в 2015 году, установлены сварочные ячейки из роботов KUKA большой грузоподъёмности. Они обеспечивают высокую производительность и диагностику качества в автоматическом режиме. Кроме того, роботы KUKA установлены на автомобильном заводе и заводе двигателей «КАМАЗа».

Справка

Компания KUKA – мировой производитель промышленных роботов и систем автоматизации производственных процессов с оборотом более 3,5 млрд евро и штатом более 14200 сотрудников. Заказчиками компании выступают предприятия из автомобильной, электронной и металлообрабатывающей промышленности; отраслей по производству товаров народного потребления, логистики и электронной торговли; сфер здравоохранения и сервисной робототехники. Как ведущий мировой поставщик интеллектуальных систем автоматизации и пионер в разработке технологий «Индустрии 4.0», KUKA предоставляет решения, которые способны покрыть любые задачи заказчиков: от роботов и роботизированных ячеек, до полностью автоматизированных решений «под ключ». Штаб-квартира KUKA Group располагается в Аугсбурге, Германия.