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Разведчик и наземный штурмовик: на что способен бронированный "Вихрь"

21.06.2018 Российская газета 639 4
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Робототизированный комплекс "Вихрь"
Робототизированный комплекс "Вихрь".
Источник: Алексей Моисеев

Недостатки, выявленные в ходе испытания в Сирии роботизированного комплекса "Уран-9", помогут дальнейшему совершенствованию перспективных систем вооружений для сухопутных войск. Большинство обозначенных проблем - не фатальны, и их можно устранить в процессе модернизации.

"Уран-9" - не единственная российская дистанционно управляемая боевая машина. Есть более тяжелый четырнадцатитонный "Вихрь", который создан на базе проверенной многолетней эксплуатацией в войсках боевой машине пехоты БМП-3.


Робототизированный комплекс "Вихрь".
Источник: Алексей Моисеев

Этот комплекс, по данным его создателей, предназначен для выполнения различных задач, в том числе для разведки. На борту имеются специальные средства, в том числе беспилотные аппараты. Среди них - летная подъемная платформа коптерного типа.

Машина может привлекаться и для выполнения боевых задач в городских условиях. Для поражения живой силы и боевой техники противника установлен боевой модуль МБ2-03 с 30-мм пушкой 2А42. Дистанция ее применения - 4000 метров по наземным целям и 2000 метров - по воздушным. Боекомплект - до 500 снарядов. Имеются также автоматический гранатомет АГ-17 и пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. Возможна установка противотанковых управляемых ракет "Корнет". Общая масса бортовой полезной нагрузки может достигать 4000 кг.

Максимальная скорость движения по суше более 60 км/ч, в том числе в роботизированном режиме - 30 км/ч. Запас хода - 600 км.


Робототизированный комплекс "Вихрь".
Источник: Алексей Моисеев

Алексей Брусилов
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
2А42
БМП-3
Вихрь
Корнет
ПКТМ
Уран-9
Проекты
Робот
РТК

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Виктор Алексеевич
2048
№1
21.06.2018 11:51
Цитата, q
не единственная российская дистанционно управляемая боевая машина
Ух, чаво ещё у нас имеется в рукаве... Ещё одна подпольная разработка неуказанной в тексте статьи конторки.
Но почему я должен поверить, что если Минобороны не удосужилось поставить в ТТЗ для "Урана-9" правильную задачу по каналу управления, то у "Вихря" канал управления будет устойчив и эта железяка не потеряет управление 19 раз (!), из них 1 раз - на целых 1,5 часа ?!
Не видно организующей роли Минобороны в разработке этих машин, ТТЗ явно не продумано, похоже, что каждый разработчик варится в собственном соку, находки не систематизируются и не сводятся в одну систему.
И не верю я в профессионализм разработчиков "Вихря", которые умудрились покрасить черенок БСЛ-110. Вот пусть теперь попробуют этой лопатой поработать, я посмотрю на их кровавые мозоли. Думаете, черенок лопаты - мелочь? Но если даже в такой очевидной мелочи разработчики сделали как "красивее", а не как надо, то что же они натворили в агрегатах, которые не видно по фото?
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RU
Виктор Алексеевич
2048
№2
21.06.2018 12:01
Цитата, q
Недостатки, выявленные в ходе испытания в Сирии роботизированного комплекса "Уран-9", помогут дальнейшему совершенствованию перспективных систем вооружений
Эти недостатки - потеря управления - должны были быть выявлены на полигоне, а не на поле боя! А умные люди ещё в начале проектирования пришли бы в КБ связи и спросили, как построить связь, чтобы она не терялась.
Кто руководил от Минобороны полигонными испытаниями "Урана-9"? С него погоны сняли?
И кто принял решение показывать на параде машину, которая провалилась в Сирии?! Чтобы после бравурных картинок по ТВ через месяц объявить, что на парадах у нас показывается дерьмо?! С него погоны сняли?
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RU
ОсА
265
№3
21.06.2018 12:16
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
Не видно организующей роли Минобороны в разработке этих машин,
А её и нет. Это инициативные разработки, выполненные за собственные средства предприятий. МО не мешает и предоставляет возможности для испытаний.
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №2
ТТЗ явно не продумано, похоже, что каждый разработчик варится в собственном соку, находки не систематизируются и не сводятся в одну систему.
Это называется "творческий поиск" :))
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
И не верю я в профессионализм разработчиков "Вихря", которые умудрились покрасить черенок БСЛ-110.
Разработчики - это одно, а на выставке "все должно быть красиво". Это, скорее, характеризует уровень профессионализма руководителей, для которых готовятся подобные выставки достижений.
+1
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RU
Виктор Алексеевич
2048
№4
21.06.2018 12:42
Цитата, ОсА сообщ. №3
характеризует уровень профессионализма руководителей, для которых готовятся подобные выставки достижений.
Да обе стороны виноваты: и кто показывает, и кому показывают. Один критикует не подумавши, другой боится поперечить начальнику.  В результате машина может пойти в войска "как показано и утверждено" - с покрашенным черенком лопаты (хорошо хоть не с закрашенным прицелом).
На одном из совещаний самый большой начальник: "Да что же вы не догадались зелёные наколенники, налокотники и прочее ПОД белый маскировочный костюм надеть?! Видно же на снегу!" И только когда он ушёл начальники поменьше: "Так ведь в лесу же действовали, а там цельный белый силуэт сильнее заметен, чем разбитый этими зелёными вставками! Специально их поверх надели!" Но в следующий раз и в лесу будут действовать в чисто белом, ведь приказ надо выполнять... И кто тут больше виноват?
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