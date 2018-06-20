«Туполев» передал в эксплуатацию очередной Ту-214
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Самолет Ту-214 ПУ-СБУС.
Источник: http://tupolev.ru/
Компания «Туполев», входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации, передала в эксплуатацию очередной Ту-214 в специальной модификации.
Ту-214 ПУ-СБУС выпущен в рамках контракта с Министерством обороны РФ казанским филиалом ПАО «Туполев». После ознакомительного полета, выполненного экипажем эксплуатирующей организации, самолет осуществил перелет к месту базирования.
Это второй Ту-214 данной модификации, построенный предприятием по заказу Минобороны России. Первый Ту-214 ПУ-СБУС был передан в эксплуатацию 26 марта 2018 года. Всего на казанском филиале ПАО «Туполев» построено 30 самолетов Ту-214 различных модификаций.
Александр Конюхов, генеральный директор ПАО «Туполев»:
- Специализируясь на проектировании и изготовлении самолетов дальней авиации, «Туполев» также производит самолеты на базе Ту-214 в специальном оснащении для государственных нужд. Все комплектующие в составе этих самолетов – отечественного производства, что отвечает основному требованию государственных заказчиков. Портфель предварительных заказов на Ту-214 различных модификаций сформирован до 2026 года.
Ту-214 – магистральный узкофюзеляжный двухдвигательный самолет, отличается топливной экономичностью и высоким уровнем комфорта. Основное назначение специальной модификации Ту-214 ПУ-СБУС - обеспечение дополнительных каналов связи абонентам.
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20.06.2018
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