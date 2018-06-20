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В Израиле разработали новую систему идентификации "свой - чужой"

21.06.2018 Российская газета 467 0
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Thermal Beacon Ltd
Система распознавания "свой=чужой" израильской компании Thermal Beacon Ltd.
Источник: i-hls.com

Израильская компания Thermal Beacon Ltd разработала высококачественные излучатели, которые способны отличить своих от чужих во время боя. Система представлена в виде двух решений, получивших название MS OMR II С и MK-IV.

Первая система монтируется на шлем, маркирует и тем самым отличает бойца от неприятеля, сообщает сайт издания i-HLS. С помощью второго решения помечаются здания, транспортные средства и другие объекты. Кстати, во время испытаний удалось идентифицировать цели на расстоянии в 18 километров.

В основе системы - инфракрасные излучатели, выступающие в роли маячков. Они и распознают "своего - чужого" в среднем и дальнем диапазоне. По мнению израильских экспертов, это устройство будет востребовано в отрядах специального назначения, полиции, поисково-спасательной службе. Оно работает на открытом воздухе.

Как сообщает компания-разработчик, тепловые маячки просматриваются в температурном спектре при 8-12 мкм и наиболее эффективно - при 3-5 мкм, и не дают излучения в видимой или ближней инфракрасной области.

По словам Дэниела Даешевитца, менеджера по маркетингу компании, обе системы проверены в боевых условиях, полностью интегрированы и уже используются некоторыми отрядами сил НАТО. Они небольшие и не мешают деятельности солдата. Все это позволяет избежать случайных жертв и повысить эффективность проводимых операций.


Светлана Цыганкова
20.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Израиль
Проекты
NATO

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